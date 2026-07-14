Спорт 14.07.2026 в 14:05

В Бурятии пройдет первый турнир профессиональной лиги армрестлинга

Его проведут в пивном ресторане
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет первый турнир профессиональной лиги армрестлинга

В Улан-Удэ пройдет первый в истории турнир профессиональной лиги армрестлинга «Дальневосточный эффект». Он состоится 24 июля в 16 часов в пивном ресторане «Бир Хаус». Чтобы определить победителя дебютного турнира и подарить зрителям зрелищные поединки, на одной площадке встретятся сильнейшие спортсмены Дальнего Востока.

- Создание профессиональной лиги – важный шаг для развития армрестлинга. Гостей турнира ждут принципиальные поединки, спортивное шоу и встреча с известными спортсменами и представителями спортивного сообщества. Приходите поддержать спортсменов и стать частью первого турнира новой профессиональной лиги армрестлинга, - прокомментировал министр спорта Бурятия Иван Козырев.

Возрастное ограничение 12+

Фото: нейросеть

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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

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