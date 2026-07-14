Улицу Бабушкина в Улан-Удэ сделают трехполосной

На улице Бабушкина в Улан-Удэ готовят дорожное полотно для будущей третьей полосы. От бульвара Карла Маркса до пересечения с улицей Терешковой специалисты приступили к разработке грунта для устройства новой третьей полосы.

- Общая протяженность ремонтируемого участка от бульвара Карла Маркса до пересечения с улицей Трубачеевой – 1,25 км. Работы проходят благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», - сообщили в Комитете по строительству.

На улице Бабушкина протяжённостью 700 м специалисты «Горсвета» обновили систему уличного освещения. Они демонтировали старые опоры, установили 18 новых оцинкованных опор освещения, проложили современные кабельные линии и смонтировали 27 светильников.

Годом ранее строители выполнили ключевые подготовительные работы по расширению проезжей части. На участке вблизи остановки «Телецентр» проложили 450 метров ливневой канализации.

Фото: мэрия города