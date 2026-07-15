В Бурятии наступил бензиновый рай

На прошлой неделе в Бурятии произошло то, что еще недавно казалось невозможным: очереди на автозаправках практически исчезли. Сначала на независимых заправках, затем и на станциях «Роснефти» ситуация вернулась к привычной норме. Ажиотажа не было даже в сельских районах республики.Прогнозы некоторых экспертов оправдались: Бурятия оказалась удивительно хорошо подготовлена к топливному кризису, в отличие от соседних Иркутской области и Забайкальского края. «Номер один» разобрался в ситуации вместе с экспертами. Впрочем, радоваться они не спешат: по их мнению, наступившее затишье - явление временное и топливный кризис вполне может вернуться.Напомним: чтобы купировать кризис, задействовали все возможные резервы. В Бурятии даже создали специальную топливную группу, которую возглавил заместитель председателя правительства республики Евгений Коркин. Утвердили планы дополнительных поставок топлива на июль и август, и ситуация с обеспечением АЗС постепенно выправилась.Как рассказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова, подключить пришлось все возможные рычаги, вплоть до федерального уровня.- Были задействованы государственные резервы. Президент Путин и вице-премьер Новак подтвердили, что Россия начала использовать накопленные запасы. При этом просадки не произошло, поскольку текущие резервы бензина - около 1,7 млн тонн - почти не отличаются от прошлогодних. Действующие НПЗ максимально увеличили объемы производства, задействовали ранее не используемые резервы. Плановые ремонты перенесли на более поздние сроки, а для выпуска топлива временно разрешили стандарт «Евро-3» вместо «Евро-5». Дополнительно нарастили импорт бензина из Белоруссии - рекордные 141 тыс. тонн в июне - и снизили биржевые нормативы, - рассказала она.Правда белорусский импорт погоды особо не сделал: он закрывает потребности страны чуть больше, чем на сутки. По данным «Коммерсанта», России ежедневно требуется около 110 тыс. тонн бензина. У соседей ситуация тоже улучшилась, хотя и не так радикально: в Иркутской области время в очередях на АЗС сократилось с суток до одного часа, в Забайкальском крае - с нескольких суток до нескольких часов.Улан-удэнский предприниматель Баир Будаев считает, что республика оказалась в выигрышном положении сразу по нескольким причинам.Во-первых, в Бурятии заметно меньше автомобилей, чем в Иркутской области и Забайкалье. Во-вторых, здесь довольно плотная сеть «Роснефти», которая снабжается напрямую от материнской компании и с Ангарского НПЗ. Независимых же сетей в республике немного, и именно у них в первые дни кризиса возникли проблемы: «Роснефть» отгружала топливо в первую очередь своим дочерним структурам, а часть объемов и вовсе ушла в Москву.Третий фактор, по мнению Будаева - большие запасы на нефтебазах дочерней компании «Бурятнефтепродукт». Еще с советских времен в республике существуют крупные резервуары топлива, в прошлом веке их держали на случай войны с Китаем для заправки танков и грузовиков. Перед началом кризиса эти нефтебазы оказались заполнены под завязку, и, когда начались перебои, топливо буквально ежедневно шло с баз и цистерн на заправки, сначала сетевые, потом и независимые. Именно это, по сути, и купировало кризис за неделю.Четвертый фактор - запрет на заправку в канистры. Он резко изменил поведение автомобилистов: люди стали заполнять только баки, и общее потребление топлива снизилось.Экс-генеральный директор АО «Бурятгаз» Игорь Бобков тоже доволен тем, как трейдеры, нефтепереработчики и региональные власти справились с дефицитом бензина в республике. По его словам, изменилась сама модель потребления - теперь жители заправляются под завязку, причем практически всегда.- Я вижу, как на АЗС приезжает машина и заливает бак до полного, и таких все больше. Даже если человек проезжает мимо заправки и видит, что очереди нет, у него все равно возникает желание долить бак. Раньше люди спокойно ездили с 10 - 20 литрами, а теперь нервничают, если уровень падает ниже 40. Некоторые научились заливать «под горлышко» - если автомат отключается на 40 литрах, аккуратным нажатием пистолета можно долить еще около 10, - рассказывает он.По словам Бобкова, из-за лишних 50 килограммов топлива автомобили теперь испытывают дополнительную нагрузку на подвеску, впрочем, конструкцией это обычно предусмотрено и особого вреда машине не наносит.Несмотря на официальные заверения, что кризис в Бурятии закончился, население, судя по всему, придерживается другого мнения, и запасливая модель поведения только усиливается. Директор одной из турбаз на Байкале рассказала «Номер один», что ей пришлось искать нестандартные способы заправки техники.- У нас на Байкале в разгаре туристический сезон, а техники много - моторные лодки, катера, для которых нужен бензин, а в канистры его не наливают. Полагаться на авось мы не могли. Нашелся сотрудник, в семье которого есть автомобиль «Волга» - с нее можно слить бензин. Мы выписали ему хорошую премию, и он два дня подряд ездил на заправку как челнок: заливал полный бак, тут же приезжал и сливал бензин в бочку. С «Волги» это сделать можно, в отличие от современных иномарок. В итоге мы отправили на Байкал три 200-литровые бочки 95-го бензина, надеемся, этого запаса хватит, даже если перебои с поставками повторятся, - рассказала она.Проблема со сливом бензина возникла не на пустом месте: запрет на заправку канистр сразу ударил по привычной для многих сберегательной модели поведения. Слить полный бак назад можно только на отечественных машинах, на японских и корейских, особенно новых, горловину бака закрывает специальная сетка, через которую шланг просто не пройдет.Сам бензин, между тем, постепенно теряет в качестве. Из-за дефицита топлива в стране начался вынужденный переход на менее качественное горючее: после разрешенного правительством перехода с «Евро-5» на «Евро-3» заметно вырастет содержание серы, ароматических углеводородов и смол. Именно эти примеси запускают цепочку неприятных последствий, когда масло быстрее теряет защитные свойства и хуже смазывает детали двигателя, из-за чего ускоряется износ цилиндропоршневой группы: страдают стенки цилиндров, вкладыши, шейки коленвала, поршневые кольца. В итоге автомобилистам придется менять масло не через привычные 6-7 тыс. километров, а значительно чаще, следовательно, готовиться к дополнительным тратам.Аналитики уверены: отсутствие очередей на АЗС в Бурятии - временное явление. Тревожный сигнал - недавний запрет на экспорт дизельного топлива за рубеж. С одной стороны, это должно оставить топливо внутри страны, но экспорт дизеля традиционно был одной из самых высокодоходных операций для нефтяников. Раз власти пошли на такой шаг, значит, ситуация в отрасли действительно серьезная.Оптимизма автомобилистам не добавляет и информация о недавнем повреждении беспилотниками Омского НПЗ, крупнейшего в стране, снабжавшего бензином практически всю Сибирь. Из-за этого уже сейчас в Новосибирске начали появляться очереди на заправках.А пока вся надежда на бесперебойную работу Ангарского НПЗ, на чьих мощностях, по сути, держится топливная стабильность сразу трех регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Именно от того, насколько надежно защищен этот завод, во многом будет зависеть, повторится ли топливный кризис в республике.