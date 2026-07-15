Общество 15.07.2026 в 10:46
Школьница отсудила у школы 750 тысяч рублей
Ученица поскользнулась и ударилась на неубранный дворником территории учебного заведения
Текст: Иван Иванов
Иркутский областной суд оставил без изменения решение о взыскании с Марковской средней школы более 750 тысяч рублей в пользу бывшей ученицы, получившей в 2021 году травму из‑за падения на неубранной от снега и льда территории школы. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».
Пятиклассница ударилась лицом о металлическую лестницу. Ей требуется длительное стоматологическое лечение, включая имплантацию и протезирование. Судебно‑медицинская экспертиза подтвердила связь травм с падением и их стойкий характер. Иркутский районный суд взыскал 653,3 тысячи рублей на возмещение материального ущерба (в том числе будущие расходы на лечение) и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Администрация Иркутского района обжаловала решение, указав на отсутствие документального подтверждения расходов и завышенный размер компенсации. Но апелляционная инстанция отклонила доводы, признав выводы экспертизы обоснованными и сумму компенсации соответствующей принципам разумности и справедливости.
Фото: нейросеть
Пятиклассница ударилась лицом о металлическую лестницу. Ей требуется длительное стоматологическое лечение, включая имплантацию и протезирование. Судебно‑медицинская экспертиза подтвердила связь травм с падением и их стойкий характер. Иркутский районный суд взыскал 653,3 тысячи рублей на возмещение материального ущерба (в том числе будущие расходы на лечение) и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Администрация Иркутского района обжаловала решение, указав на отсутствие документального подтверждения расходов и завышенный размер компенсации. Но апелляционная инстанция отклонила доводы, признав выводы экспертизы обоснованными и сумму компенсации соответствующей принципам разумности и справедливости.
Фото: нейросеть