Общество 15.07.2026 в 10:46

Школьница отсудила у школы 750 тысяч рублей

Ученица поскользнулась и ударилась на неубранный дворником территории учебного заведения
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Текст: Иван Иванов
Школьница отсудила у школы 750 тысяч рублей
Иркутский областной суд оставил без изменения решение о взыскании с Марковской средней школы более 750 тысяч рублей в пользу бывшей ученицы, получившей в 2021 году травму из‑за падения на неубранной от снега и льда территории школы. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

Пятиклассница ударилась лицом о металлическую лестницу. Ей требуется длительное стоматологическое лечение, включая имплантацию и протезирование. Судебно‑медицинская экспертиза подтвердила связь травм с падением и их стойкий характер. Иркутский районный суд взыскал 653,3 тысячи рублей на возмещение материального ущерба (в том числе будущие расходы на лечение) и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Администрация Иркутского района обжаловала решение, указав на отсутствие документального подтверждения расходов и завышенный размер компенсации. Но апелляционная инстанция отклонила доводы, признав выводы экспертизы обоснованными и сумму компенсации соответствующей принципам разумности и справедливости.

Фото: нейросеть

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