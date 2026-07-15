В Улан-Удэ 16-летний мотоциклист угодил под колеса иномарки

Сразу два ДТП с мотоциклистами произошло вчера, 14 июля в Бурятии. В них пострадали двое водителей с разницей в 50 лет – одному из них 16 лет, а другому 66. В полиции отметили, что оба мотоциклиста находились во время движения без шлемов.

Столкновение подростка с автомашиной «Тойота Хайлендер» случилось в Октябрьском районе около 16 часов 50 минут.

- 45-летний мужчина за рулем иномарки в районе дома №10 по ул. Дальневосточная при развороте наехал на мотоцикл «РС200ГЮ-C2A» следовавший в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован, - сообщили в ГАИ республики.

Второе ДТП произошло в Джидинском районе около 18 ч.30 мин. 66-летний мужчина без прав управлял мотоциклом марки «Рейсер» без мотошлема. В 3 км от с. Инзагатуй он опрокинулся, получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: нейросеть