Боханскую больницу заставят выплатить 3 млн рублей за смерть пациентки

Иркутский областной суд обязал Боханскую районную больницу выплатить семье погибшей девочки около 3 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Трагедия произошла в 2024 году, когда ребенок скончался после плановой операции по удалению аппендикса. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело в отношении врача-анестезиолога. В сентябре 2025 года Боханский районный суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Суд установил, что во время операции была превышена допустимая дозировка препарата, произошла дислокация эндотрахеальной трубки, что вызвало гипоксию у ребенка. Реанимационные мероприятия были начаты слишком поздно.

Помимо уголовной ответственности врача, медицинская организация была привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований в области анестезиологии и реаниматологии. Рассматривая гражданский иск родителей, судебная коллегия Иркутского областного суда приняла во внимание тяжесть утраты и глубокие нравственные страдания, которые пережила семья.

В результате было вынесено решение о взыскании с больницы около 3 миллионов рублей компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.

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