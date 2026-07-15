В Улан-Удэ впервые за 5 лет появился стобалльник по биологии

Комитет по образованию мэрии Улан-Удэ подвел итоги ЕГЭ. Его в этом году сдали более 3000 человек: 3026 выпускников 2026 года и 190 выпускников прошлых лет.25 выпускников показали высший результат — на их счету 27 стобалльных работ. Двое из них получили 100 баллов сразу по двум предметам.Впервые за 5 лет в Улан-Удэ появился стобалльник по биологии. По физике в этом году двое учеников сдали работы на сто баллов, а по истории — 1 (в прошлом году не было). По русскому языку стобалльных работ стало в 3 раза больше — их уже 16, по литературе — 5, по химии — 2.Средний интегрированный балл вырос до 50,57 — это на 0,78 балла выше прошлогоднего показателя.Медали получат 483 городских выпускника — это на 119 больше, чем в прошлом году. Лидеры — Лингвистическая гимназия №3 (39 медалистов), гимназия №59 (30 человек) и школа №49 (25 человек).