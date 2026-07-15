Общество 15.07.2026 в 10:58
В Якутии запретят продавать отсутствующий бензин
Запрет вводится для подростков с целью их безопасности
Текст: Иван Иванов
В Якутии несовершеннолетним могут запретить продавать бензин — прокуратура республики внесла соответствующий законопроект в Ил Тумэн. Об этом сообщает портал «Sakhaday».
Документ предусматривает ограничения на продажу горюче‑смазочных материалов лицам младше 18 лет. Мера призвана снизить число дорожно‑транспортных происшествий с участием подростков, которые в весенне‑летний сезон нередко управляют мопедами, мотоциклами и питбайками без водительских прав. Зачастую подростки передвигаются группами, при этом не осознавая всей степени риска: они создают угрозу не только собственной жизни и здоровью, но и безопасности других участников дорожного движения. Сейчас проект находится на рассмотрении депутатов.
Стоит отметить, что подобные инициативы не являются уникальными — другие регионы уже с прошлого года приняли аналогичные законы, направленные на ограничение доступа несовершеннолетних к топливу. При этом особенность ситуации в Якутии заключается в том, что запрет вводится на фоне дефицита топлива, когда бензина фактически нет, и эта несостыковка придаёт инициативе дополнительный общественный резонанс.
Фото: Номер один
Документ предусматривает ограничения на продажу горюче‑смазочных материалов лицам младше 18 лет. Мера призвана снизить число дорожно‑транспортных происшествий с участием подростков, которые в весенне‑летний сезон нередко управляют мопедами, мотоциклами и питбайками без водительских прав. Зачастую подростки передвигаются группами, при этом не осознавая всей степени риска: они создают угрозу не только собственной жизни и здоровью, но и безопасности других участников дорожного движения. Сейчас проект находится на рассмотрении депутатов.
Стоит отметить, что подобные инициативы не являются уникальными — другие регионы уже с прошлого года приняли аналогичные законы, направленные на ограничение доступа несовершеннолетних к топливу. При этом особенность ситуации в Якутии заключается в том, что запрет вводится на фоне дефицита топлива, когда бензина фактически нет, и эта несостыковка придаёт инициативе дополнительный общественный резонанс.
Фото: Номер один