Общество 15.07.2026 в 10:58

В Якутии запретят продавать отсутствующий бензин

Запрет вводится для подростков с целью их безопасности
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Текст: Иван Иванов
В Якутии запретят продавать отсутствующий бензин
В  Якутии несовершеннолетним могут запретить продавать бензин — прокуратура республики внесла соответствующий законопроект в Ил Тумэн.  Об этом сообщает портал «Sakhaday».

Документ предусматривает ограничения на продажу горюче‑смазочных материалов лицам младше 18 лет. Мера призвана снизить число дорожно‑транспортных происшествий с участием подростков, которые в весенне‑летний сезон нередко управляют мопедами, мотоциклами и питбайками без водительских прав. Зачастую подростки передвигаются группами, при этом не осознавая всей степени риска: они создают угрозу не только собственной жизни и здоровью, но и безопасности других участников дорожного движения. Сейчас проект находится на рассмотрении депутатов.

Стоит отметить, что подобные инициативы не являются уникальными — другие регионы уже с прошлого года приняли аналогичные законы, направленные на ограничение доступа несовершеннолетних к топливу. При этом особенность ситуации в Якутии заключается в том, что запрет вводится на фоне дефицита топлива, когда бензина фактически нет, и эта несостыковка придаёт инициативе дополнительный общественный резонанс.

Фото: Номер один

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