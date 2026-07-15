Монголия пересаживается на лошадей

По инициативе президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха Генеральная Ассамблея ООН на своей 79-й сессии приняла резолюцию об учреждении Всемирного дня лошади. Теперь, в соответствии с постановлением правительства страны этот праздник будет отмечаться ежегодно 13 июля для популяризации традиционной кочевой культуры и развития туризма.Первое празднование ознаменовалось масштабными мероприятиями в местности Хой долоон худаг, где прошли международные скачки на Кубок президента и соревнования по национальной борьбе. Как сообщает портал «Монцамэ» организаторы провели уникальный парад всадников, который воссоздал сотенную систему древней монгольской армии в честь 820-летия образования Великого Монгольского государства.В праздничном шествии приняли участие более десяти тысяч человек, включая почетных гостей из популярного шоу Physical Asia, что значительно повысило международный статус нового праздника. Сегодня в мире насчитывается более 50 миллионов лошадей, и около 5 миллионов из них находятся на территории Монголии. Благодаря такому поголовью страна уверенно занимает первое место в мире по количеству лошадей на душу населения, подтверждая свой статус главного хранителя традиций конной цивилизации.Фото: Номер один