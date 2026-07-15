Мэрия Улан-Удэ признала удачным эксперимент с платной парковкой

В столице Бурятии подвели промежуточные итоги эксперимента по введению платной парковки в районе Гостиных рядов. Как сообщили в Комитете по транспорту, анализ показал позитивную динамику по нескольким ключевым показателям:– Наличие свободных мест: ежедневно на платных парковках остается свободным не менее 30% от общего числа машино-мест. Это решило проблему дефицита парковки в деловой части города.– Снижение трафика: стало меньше заторов, а средняя скорость движения транспорта выросла на 3 км/ч.– Рост пропускной способности: интенсивность движения увеличена на 29,49 единиц в час, что свидетельствует о повышении эффективности использования улично-дорожной сети.