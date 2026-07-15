Общество 15.07.2026 в 11:26
Мэрия Улан-Удэ признала удачным эксперимент с платной парковкой
Свободные места у Гостиных рядов теперь есть всегда
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии подвели промежуточные итоги эксперимента по введению платной парковки в районе Гостиных рядов. Как сообщили в Комитете по транспорту, анализ показал позитивную динамику по нескольким ключевым показателям:
– Наличие свободных мест: ежедневно на платных парковках остается свободным не менее 30% от общего числа машино-мест. Это решило проблему дефицита парковки в деловой части города.
– Снижение трафика: стало меньше заторов, а средняя скорость движения транспорта выросла на 3 км/ч.
– Рост пропускной способности: интенсивность движения увеличена на 29,49 единиц в час, что свидетельствует о повышении эффективности использования улично-дорожной сети.
– Наличие свободных мест: ежедневно на платных парковках остается свободным не менее 30% от общего числа машино-мест. Это решило проблему дефицита парковки в деловой части города.
– Снижение трафика: стало меньше заторов, а средняя скорость движения транспорта выросла на 3 км/ч.
– Рост пропускной способности: интенсивность движения увеличена на 29,49 единиц в час, что свидетельствует о повышении эффективности использования улично-дорожной сети.
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