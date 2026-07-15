В Бурятии полиция поймала браконьера с уловом на полмиллиона

Дорога домой обернулась уголовным делом для рыбака из Улан-Удэ. Транспортная полиция нашла в машине 61-летнего мужчины запрещённый груз в виде 130 тушек омуля.

- Нарушителя остановили на федеральной трассе и в салоне машины обнаружили более 120 экземпляров омуля, надувную лодку, подвесной мотор к ней и запрещенные орудия лова. Мужчина пояснил, что незаконно выловил рыбу в Байкале в Кабанском районе, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила более 440 тысяч рублей.

Фото: транспортная полиция