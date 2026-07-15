В Улан-Удэ школьник обворовал бутик и одарил друзей одеждой

В Улан-Удэ оперативниками уголовного розыска задержан 16-летний школьник. Подросток обокрал магазин одежды в одном из торговых центров в Советском районе.

Как рассказали в полиции республики, парень наведался в магазин спортивной одежды и обуви, взял с витрины три кофты и трое шорт. Сразу после этого он быстро выбежал, проигнорировав сигнализацию антикражных ворот. Сумма причиненного ущерба составила 29 тысяч рублей.

Его личность установили благодаря камерам видеонаблюдения и вскоре задержали. На допросе он утверждал, что одежду подарил друзьям и знакомым. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ