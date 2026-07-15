В Бурятии педагог-новатор обманула детей участников СВО

Грандиозный скандал, случившийся после обмана детей в одной из школ Тарбагатайского района, завершился приговором. Его вынесли учительнице начальных классов, победителю проекта «Учитель большой страны» в номинации «педагог-новатор». Будучи классным руководителем, женщина собрала с родителей школьников свыше 300 тысяч рублей на фейковую поездку в Санкт-Петербург. Причем в числе обманутых оказались дети действующих и погибших участников спецоперации.Как следует из судебного разбирательства, материальное положение учительницы и по совместительству классного руководителя 2-го класса было хуже некуда: сплошные долги и кредиты. Поправить свое финансовое состояние женщина решила за счет родителей учеников. Для этого в октябре 2024 года в школьном чате она сообщила о возможности отправить второклассников на слёт «Орлята России» в Санкт-Петербурге. Для участия в поездке надо было заплатить всего 18850 рублей. Наиболее активным родителям также предлагалось отправиться в северную столицу вместе с детьми, уплатив дополнительную сумму.Для перевода денег учительница указала свои банковские реквизиты. Педагог работала в школе уже не первый год, была на хорошем счету, так что родители ей полностью доверяли. В итоге набралось 12 желающих. Все вместе они перечислили классному руководителю 300 268 рублей.В реальности вся история с поездкой на слет была выдумана педагогом от и до. То, что в числе обманутых были дети участников спецоперации, отец одного из которых погиб, ее не смутило. Полученные от родителей деньги она потратила на свои нужды, оплатила кредиты и отдала долги знакомым.При приближении даты выезда учительница придумывала разные предлоги, чтобы отложить поездку. То это была болезнь супруга, то даже атаки беспилотников. Таким образом, она убедила родителей в переносе поездки сначала на январь 2025 года, а потом на май 2025 года. К этому времени возмущению людей уже не было предела. Родители стали обращаться в полицию, прокуратуру и администрацию школы. Поняв, дело пахнет жареным, педагог вернула им все сданные на поездку деньги.Однако «уголовки» за содеянное было уже не избежать. Классному руководителю предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере.На суде учительница признала вину и раскаялась. Примечательно, что 10 из 12 потерпевших просили не наказывать ее строго и даже не подали заявления о компенсации морального вреда. Лишь две родительницы вчинили педагогу гражданские иски по 100 тысяч рублей каждая. Одна из женщин, чей муж погиб на СВО, сообщила, что после обмана со стороны классного руководителя она испытала чувства разочарования и сильно переживала. Кроме того, ради поездки в Санкт-Петербург ее ребенок отказался от другой поездки, которую предлагали бесплатно по линии соцзащиты. Еще одна потерпевшая заявила, что, возможно, именно из-за случившегося эмоционального потрясения у неё развилось онкологическое заболевание.Рассмотрев материалы дела, суд не стал наказывать учительницу строго. С учетом смягчающих обстоятельств, наличия многочисленных грамот и благодарностей, ее приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей, на уплату которого дали 10 месяцев. Более того, суд отклонил оба заявленных иска о компенсации морального вреда.Потерпевшие, чьи иски суд отверг, подали апелляционную жалобу. Они просили ужесточить педагогу наказание, а также удовлетворить их требования о компенсациях. Оснований для пересмотра приговора Верховный суд Бурятии не нашел, посчитав его справедливым. А вот гражданские иски женщин райсуд обязали рассмотреть заново.