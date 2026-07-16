В Бурятии профсоюзы добровольно сдали «Аршан»

В разгаре летний отпускной сезон, и для курортной отрасли республики он стал знаковым. Организация «Курорты Бурятии» укрепила свои позиции: пока туристы выбирали путевки, фирма забрала себе множество соответствующих объектов инфраструктуры в курортном селе Аршан Тункинского района.ООО «Курорты Бурятии» вот уже целый ряд лет является собственником курортов, ранее относившихся к профсоюзным активам. Среди таких экс-профсоюзных активов числится и курорт «Аршан», который был широко известен еще со времен СССР — бывшая всесоюзная здравница, куда когда-то ехали лечиться со всей страны. Слава здравницы, находящейся в красивейшем горном районе Бурятии, давно перешагнула границы республики.Солидный потенциал курорта все признавали. Но одновременно понимали и не очень высокий уровень развития «Аршана» в сравнении с Белокурихой, не говоря о чешских Карловых Варах - сравнение, которое звучит скорее как приговор, чем как комплимент. Процесс «утекания» курортов из профсобственности в частные руки начинался при бывшем руководителе бурятских профсоюзов Дмитрии Колмакове. Он ранее отмечал в разговоре с «Номер один», что у профсоюзов, к сожалению, нет возможности масштабно инвестировать в развитие курорта «Аршан», чтобы вывести бурятскую здравницу на качественно новый уровень.Чем закончится развитие «Аршана» при сегодняшнем владельце, предсказать трудно. Но планов - громадье.Во всяком случае в республиканском Реестре реализуемых и планируемых инвестиционных проектов за ООО «Курорты Бурятии» числится проект развития этого курорта с периодом реализации 2024 - 2028 гг. То есть сейчас проект в самом разгаре… Указан даже запланированный объем инвестиций – 1700 млн рублей. А по показателю «Количество создаваемых рабочих мест с начала реализации, человек» отмечено - 429.Кстати, среди трех инвестпроектов, указанных в Реестре по этому ООО, «аршанский» - самый скромный по финансовому объему. Проект по развитию курорта «Горячинск» предусматривает 1728 млн рублей (2021 - 2027 гг.). А проект по туристско-рекреационному кластеру «Выдрино» на побережье озера Байкал предусматривает инвестиции в 2890 млн рублей (2024 - 2028 гг.). Иными словами, у компании на кону куда больше, чем один «Аршан».И, видимо, для большей уверенности при реализации инвестпроектов ООО «Курорты Бурятии» целый год судились с профсоюзами за остатки принадлежащих им активов на Аршане.Когда несколько лет назад курортные активы уходили из рук профсоюзов Бурятии, было впечатление, что перетекание собственности на том и остановится. Как выяснилось, точка тогда была поставлена не в конце истории, а где-то посередине.В конце прошлой недели (а именно 10 июля) в Арбитражном суде РБ завершилось разбирательство между ООО «Курорты Бурятии» (истец) и Союзом «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» (ответчик). Истец требовал признать за ним право собственности на 17 объектов. И, соответственно, признать недействительным право собственности профсоюзов. Производство по делу растянулось на один год один день.Среди требуемого были: хранилище минеральной воды на ул. Трактовой, здание котельной спального корпуса № 3 и сам спальный корпус № 3 на ул. Парковой, питьевой павильон, корпусы № 21 и 23, ЛФК, овощехранилище, здание кафе, гараж, корпус № 6 и др. - список, который больше похож на опись целого поселка, чем на приложение к иску.В ходе процесса истец даже добился наложения Фемидой обеспечительных мер в виде запрета Управлению кадастра и картографии по Республике Бурятия совершать регистрационные действия в отношении оспариваемого имущества.«Непринятие обеспечительных мер может привести к отчуждению ответчиком спорного имущества третьим лицам и тем самым затруднить, сделать невозможным исполнение решения суда», - предельно откровенно выражал тогда свои опасения представитель «Курортов».Разбирательство было масштабным, к нему привлекли множество третьих лиц - от райадминистрации до Росимущества. Дошло до того, что осенью прошлого года от публично-правовой компании «Роскадастр» Фемида затребовала копии реестровых дел в отношении всех объектов. Однако громкой развязки не случилось: привычное решение суда не вынесено - стороны решили заключить мировое соглашение.Исходя из его текста, ООО «Курорты Бурятии» сопутствовал почти тотальный успех. Профсоюзы Бурятии согласились передать ООО право собственности на 16 из 17 объектов.В собственности профсоюзов осталась только местная столовка по ул. Павлова 1. То есть весь «Аршан» - компании, столовая - профсоюзам. Пропорция говорит сама за себя.Обоснование раздела 17 объектов в такой поразительной пропорции 16:1, которое можно прочесть в тексте мирового соглашения, таково: «…в целях оказания санаторно-курортных услуг, сохранения инфраструктуры и развития курорта «Аршан» Союз «Объединение организаций профсоюзов» передает право собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Курорты Бурятии».А разве нельзя было в тех же самых благородных целях передать коммерческой фирме профсоюзную собственность в безвозмездное пользование? Или в аренду по символической ставке один рубль в год за все 17 объектов? Или «трансформировать» 17 профобъектов в некую долю в уставном капитале ООО «Курорты Бурятии»? Да мало ли какую форму может принять сотрудничество при условии сохранения профсоюзного права собственности. Почему профсоюзы согласились именно на такую редакцию мирового соглашения?Интересен следующий аспект документа: «в дальнейшем Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» отказывается от права притязания на указанные объекты». Это про те 16 «утекших». Со своей стороны, ООО также отказалось от притязаний в будущем на столовую, оставшуюся в профсобственности. Обмен вышел неравноценным, но формально обоюдным.Столовая представляет собой двухэтажное кирпичное здание площадью 866,4 кв. м. ООО «Курорты Бурятии» обязалось в течение полумесяца со дня утверждения мирового соглашения передать столовую профсоюзам по акту приема-передачи (со всем движимым имуществом).В мировом соглашении имеется немало разных аспектов.Так, оказалось, что пресловутая столовка находится на одном земельном участке с другими объектами ООО «Курорты Бурятии». Но стороны договорились, что урегулируют этот момент.Земельный участок для размещения и обслуживания столовой выделят в отдельный или будут использованы альтернативные пути решения, утвержденные в соглашении. Последнее будет действовать до полного исполнения подписантами своих обязательств.В руководстве бурятских профсоюзов, как нам показалось, отнеслись к последним «имущественным» событиям, на удивление, спокойно.Екатерина Абашеева, председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия», в разговоре с «Номер один» осветила ряд моментов данной истории.- В 2019 году курорты проданы «Дорстройсервису». То, о чем сейчас шла речь, по идее, тоже продано в 2019 году, просто не было дооформлено. Дооформление права на объекты на профсоюзы прошло позднее, чем продан курортный комплекс, - отметила профлидер, пояснив, что дооформление по большому счету должно было пройти еще на момент той продажи.Но вышло так, что на момент продажи основного комплекса имущества дооформление не провели.- Намного позже дооформили, в 2023 году, - сказала Екатерина Абашеева.Объекты не попали в общий перечень продаваемого в 2019 году имущества. Ведь как можно юридически что-то купить или продать, если на это «что-то» ни у кого не зарегистрировано право собственности? Вот объекты и не включили в перечень... Ну а потом соответствующие органы власти на полном основании зарегистрировали право собственности профсоюзов. Тут к Росреестру, Роскадастру или еще к кому-то претензий нет.Наша собеседница указала, что объекты, по которым ООО «Курорты Бурятии» подало сейчас в суд, являются частью единого комплекса.- Но ООО могло взять у профсоюзов хранилище минеральной воды и другие объекты в безвозмездное пользование. Профсоюзы ведь не были намерены чинить препятствия нормальной работе курорта «Аршан». Можно было наладить сотрудничество, сохранив все в профсобственности, - предположил «Номер один» возможный вариант по поводу объектов.- У нас есть бремя содержания этой собственности. Если бы мы оставили все это у себя, в том числе котельную, селезащиту, то были бы обязаны содержать это имущество, в случае поломки приводить все в соответствие, покупать уголь, и это дополнительные расходы для нас. Поэтому мы пришли к такому соглашению, - прокомментировала профлидер.Получается, что все действовали в рамках закона, своих прав, но в итоге профсоюзы Бурятии, оценив все «за» и «против», передали частной фирме права собственника на целый список «аршанских» объектов. Причем не по вердикту, вынесенному Фемидой, прошедшему все возможные инстанции обжалования, а в результате мирового соглашения…- Столовая им не нужна была, - сказала Екатерина Абашеева.Что будет с ней дальше, будет ли она функционировать в качестве объекта общепита, бурятские профсоюзы пока не определились.- Решения коллегиально принимаются. Соберемся и решим, - подытожила профлидер.Сюжет с имуществом вышел занимательный. Собственно, ладно, пусть «Курорты Бурятии» собирают профильные объекты в своих руках. Это смотрится логично и практично. Вот только не видим ли мы процесс консолидации активов перед их полной или частичной продажей, предположим, какому-нибудь стратегическому инвестору из КНР? Так сказать, доукомплектование в рамках предпродажной подготовки? Чем полнее «ассортимент» активов, тем выше цена, и в этой логике вопросов становится только больше.