Общество 16.07.2026 в 09:16

Благодаря бдительности улан-удэнки полмиллиона прошли мимо кассы мошенников

Женщина вовремя заподозрила обман
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Текст: Елена Кокорина
Благодаря бдительности улан-удэнки полмиллиона прошли мимо кассы мошенников

Жительница Улан-Удэ чудом избежала кражи полумиллиона рублей после многоступенчатой обработки мошенников. Женщина вовремя заподозрила неладное и в последний момент прекратила с общение с преступниками.

Всё началось со звонка от сотрудника компании по установке домофонов. По классике, он убедил женщину назвать код из смс, которое пришло ей на телефон. Спустя несколько минут ей пришло уведомление о входе в её Госуслуги, а сразу после этого ей позвонил представитель Минцифры, сообщив о взломе аккаунта. После разговор был переведён на сотрудника Росфинмониторинга. Тот сказал, что от имени женщины оформлена доверенность на гражданина недружественной страны.

Замкнул цепочку звонок от сотрудника ФСБ. Он выведал сумму сбережений женщины на накопительном счёте, потребовал срочно снять 500 тысяч рублей и подготовить их для передачи в «Центральный банк». Женщина сняла деньги в банке, однако все-таки заподозрила неладное и прервала общение.

Фото: Номер один

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