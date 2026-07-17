Жители Бурятии банкротятся тысячами

По данным «Федресурса», до 2022 года число банкротств в судах республики насчитывалось в пределах 300 - 500. Однако в 2023 году число дел выросло в несколько раз (более 2700) и с тех пор ежегодно увеличивается.





При этом снижение темпов не стоит трактовать как полное исчезновение проблемы. Скорее, здесь сработал эффект «насыщения»: значительная часть тех, кто объективно нуждался в процедуре и был готов к ней в пиковый 2023 год, уже прошел через банкротство. Теперь естественный поток новых заявлений стал меньше, потому что рынок отчасти выровнялся.

В Бурятии за пять лет число возбужденных судебных процедур по личным банкротствам граждан выросло в восемь раз. Люди пытаются выбраться из долговой ямы, вызванной самыми различными причинами, в том числе рискованным потребительским поведением, правовой неграмотностью, потерей работы и другими обстоятельствами. Однако в последние годы и банки, и суды делают все, чтобы эта волна не стала массовой. Об этом - в материале «Номер один».- Свою роль сыграла реклама банкротных управляющих и юристов, которые зазывали граждан легкими способами «обнулить» долги перед банками. Все это, разумеется, вызвало резко возросший спрос на подобные процедуры. И сегодня мы имеем то, что имеем: число обанкротившихся граждан выросло колоссально, - рассказывает бурятский юрист Алексей Зояркин.Также среди причин, подталкивающих жителей республики к процедуре банкротства, Зояркин выделяет несколько взаимосвязанных факторов. Распространенность потребительских кредитов и микрозаймов привела к росту закредитованности, и для многих граждан материальная нагрузка со временем становится непосильной. Также в Бурятии не слишком высок уровень финансовой грамотности.- Люди все меньше читают СМИ, информация до них не доходит, и они действуют зачастую импульсивно, надеясь, что долги сами собой погасятся. Но они копятся, что и приводит к необходимости что-то решать. В итоге граждане идут на банкротство.Кроме того, юрист отмечает, что после пандемии в республике выросли цены, инфляция остается высокой, а индексация зарплат бюджетников и пенсий не поспевает за ростом цен, что не позволяет сохранить уровень жизни, при котором можно обслуживать кредиты.Есть и другое мнение: люди все лучше понимают, что банкротство - это предусмотренный законом механизм, позволяющий в сложной ситуации списать долги и начать все заново. Существенную роль сыграло и развитие самих процедур: с 2020 года появилась возможность пройти упрощенную внесудебную процедуру через МФЦ при наличии долга в диапазоне от 25 тысяч до 1 млн рублей и при условии оконченного исполнительного производства, а в 2023 году условия дополнительно расширили - процедура стала доступнее. Нередко заявление подает сам должник, когда осознает, что не справляется с обязательствами.Жительница Улан-Удэ Александра поделилась с «Номер один» историей о том, как из-за стечения обстоятельств оказалась в тяжелой финансовой ситуации, а затем смогла избавиться от долгов. Все началось с того, что женщина выступила поручителем по кредиту родственника - сумма около 3 млн рублей. Поначалу он исправно вносил платежи, но затем его не стало и обязательства легли на плечи Александры.Попытки найти компромисс с банком не принесли результата: вопрос реструктуризации поднимался, однако договориться не удалось. К тому же у Александры имелись собственные кредитные обязательства, так постепенно она оказалась в долговой ловушке. Два года женщина старалась справиться с ситуацией самостоятельно, но нагрузка становилась все тяжелее, а приставы арестовали все ее счета.Поворотным моментом стала встреча с юристом - знакомая посоветовала рассмотреть процедуру банкротства. Александра выяснила, что соответствует всем необходимым условиям: за последние три года она не совершала крупных сделок, связанных с отчуждением имущества, и могла начать процесс «с чистого листа». Судебное разбирательство оказалось неожиданно быстрым: вопрос решился в рамках всего одного заседания. В ходе процедуры женщине оставляли минимальную сумму, достаточную для жизни, а спустя год после начала процедуры все долги были списаны.- Не передать словами, с какой радостью я почувствовала, что этот долг просто свалился с моих плеч. Все эти несколько лет на меня будто давило что-то тяжелое, не давая дышать. Теперь этот груз сброшен, - вспоминает Александра. Сейчас она смотрит в будущее с оптимизмом: по ее оценкам, примерно через пять лет она вновь сможет обращаться за кредитами. Для нее банкротство стало возможностью начать жизнь заново, без страха перед растущими долгами.Женщина убеждена, что такая процедура имеет большое значение для жителей Бурятии.- Кто находится в безвыходной ситуации и не видит путей решения проблемы кредитов - не тяните, своевременно обращайтесь за помощью и рассматривайте банкротство как реальный способ выйти из тупика, - говорит она.Самим банкам банкротства невыгодны, поэтому они делают все, чтобы о них знали как можно меньше граждан. Пока непонятно, что произойдет спустя пять лет после окончания процедуры банкротства: не окажутся ли у банков в «черных списках» те, кто прошел процедуру и «простил» банку свои долги?- В Улан-Удэ пришла в банк оформлять карту, а мне менеджер с ходу говорит: у вас тут красным горит, что вы в прошлом году процедуру банкротства завершили. На кредитную карту подавать смысла нет, только на дебетовую, - жалуется Елена, которая недавно избавилась от долгов через процедуру банкротства. Добавим, что запись о банкротстве в бюро кредитных историй хранится семь лет, у банков, вероятно, и того дольше, и именно по ней будут оценивать риски при выдаче нового кредита.Кроме того, если в ходе процедуры выяснится, что будущий банкрот скрыл имущество или проводил фиктивные сделки, суд может отказать в списании долгов, а в отдельных случаях возможна и уголовная ответственность.Рост числа банкротств грозит банкам невозвращенными долгами. Чтобы не потерять деньги, кредитные организации начинают осторожничать. Они поднимают ставки по кредитам, тщательнее проверяют заемщиков и чаще отказывают в выдаче денег.Между тем в 2025 году в Бурятии статистика банкротств физлиц пошла на спад: после резкого подъема в 2023 году темпы обращений за этой процедурой к 2026-му ощутимо замедлились. Такая перемена не означает, что долговых проблем у людей стало меньше. Однако изменилась сама логика поведения и условия, в которых люди принимают решение о банкротстве.Во многом на это повлияла накопленная правовая практика. В 2023 году, когда закредитованность населения росла, банкротство нередко воспринималось как быстрый способ избавиться от долгов. Со временем люди стали лучше понимать, какие реальные последствия несет этот статус: ограничения на занятие руководящих должностей, необходимость сообщать о банкротстве при обращении за кредитом в течение пяти лет, а также риск того, что суд вовсе не спишет задолженность, если обнаружит попытки скрыть имущество или провести сомнительные сделки. Осознание этих нюансов заставило многих тщательнее взвешивать все «за» и «против» перед подачей заявления.- Если у обычных жителей Бурятии небольшие долги, в пределах нескольких миллионов рублей, процедура банкротства довольно проста и прозрачна и часто гарантирует полное списание долгов. При более крупных суммах процедура усложняется. Особенно сложно, а порой и невозможно добиться полного погашения, если должник - руководитель: по механизму субсидиарной ответственности он будет отвечать, пока не погасит все долги, - отмечают юристы.Повлияло на статистику и поведение кредиторов. Банки и микрофинансовые организации выстроили более четкие алгоритмы работы с проблемными долгами и стали активнее оспаривать сделки, которые выглядят подозрительно - например, продажу имущества родственникам по заниженной цене незадолго до подачи на банкротство. Такая позиция кредиторов повышает риски для должника: если суд сочтет действия недобросовестными, в списании долгов могут отказать. Это само по себе становится сдерживающим фактором и отпугивает часть потенциальных заявителей.Параллельно в республике, как и в целом по стране, активнее стали использоваться альтернативные способы урегулирования долгов. Реструктуризация, кредитные каникулы, рефинансирование - эти инструменты позволяют снизить ежемесячную нагрузку и избежать крайних мер. Для многих семей такой путь оказывается более выгодным и менее рискованным, чем судебная процедура.Есть и еще один нюанс — правила внесудебного банкротства через МФЦ время от времени меняют. Если, например, повышают минимальную сумму долга или добавляют новые требования, то часть граждан просто перестает подходить под упрощенную процедуру. Им приходится или копить, или идти в суд.Нельзя сбрасывать со счетов и общую экономическую ситуацию в регионе. Когда у людей появляется более предсказуемый заработок, они реже оказываются в ситуации, где единственным выходом видится банкротство.