Общество 17.07.2026 в 06:02

Зурхай на пятницу, 17 июля

третий лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 17 июля
День Тэрсүүд

Благоприятно: полагаться на подчиненных, составлять договор, заводить друзей, не стоит совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома, принимать обеты, слушать учение, проводить жертвоприношения, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, похороны.

Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Тигра и Зайца - будьте осторожными и осмотрительными.

Стрижка волос: к богатству.

Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу.

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

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