Общество 17.07.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 17 июля
третий лунный день
Текст: Алена Викулина
День Тэрсүүд
Благоприятно: полагаться на подчиненных, составлять договор, заводить друзей, не стоит совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома, принимать обеты, слушать учение, проводить жертвоприношения, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, похороны.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Тигра и Зайца - будьте осторожными и осмотрительными.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу.
Фото: Номер один
Благоприятно: полагаться на подчиненных, составлять договор, заводить друзей, не стоит совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома, принимать обеты, слушать учение, проводить жертвоприношения, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, похороны.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Тигра и Зайца - будьте осторожными и осмотрительными.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу.
Фото: Номер один
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