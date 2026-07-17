Зурхай на пятницу, 17 июля

День ТэрсүүдБлагоприятно: полагаться на подчиненных, составлять договор, заводить друзей, не стоит совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома, принимать обеты, слушать учение, проводить жертвоприношения, призывать благополучие, проводить брачные мероприятия, похороны.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Тигра и Зайца - будьте осторожными и осмотрительными.Стрижка волос: к богатству.Дорога: неблагоприятно выезжать в дальнюю дорогу.Фото: Номер один