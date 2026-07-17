Гороскоп для жителей Бурятии на 17 июля 2026 года

17 июля 2026 года — день, когда лучше не начинать ничего нового, а завершать старые дела и наводить порядок в мыслях. Луна находится в знаке Рыб, поэтому все вокруг станут чуть более чувствительными, мечтательными и склонными к фантазиям. Главное правило дня: слушать интуицию, но проверять её факты.ОвенУтром кто-то может попытаться вас спровоцировать или втянуть в спор на работе. Не поддавайтесь, просто кивните и идите пить кофе. После обеда вы с лёгкостью разгребёте ту гору дел, которую откладывали месяц. Вечером выключите телефон и побудьте с семьёй.ТелецДень для спокойной работы по списку. Никаких резких движений. Велика вероятность приятных новостей о деньгах или премии. Во второй половине дня ваши слова будут звучать очень убедительно — самое время просить повышения или договариваться о скидках. Вечером примите ванну.БлизнецыВас сегодня будет много — в хорошем смысле. Вы будете душой компании и центром любого чата. Это отличный момент, чтобы завести полезные знакомства. Только утром проверьте цифры в документах дважды, чтобы не отправить письмо не тому адресату. После обеда можно смело ехать на встречи.РакС утра настроение будет скакать от «всех люблю» до «оставьте меня в покое». Важные решения принимайте только после обеда. День идеален для дома: разобрать шкаф, испечь пирог, позвонить родителям. Возможен небольшой приятный приход денег.ЛевВы сегодня — главный герой этого дня. Вас слушают, вами восхищаются. Если нужно выступить перед начальством или публикой — делайте это утром. С финансами тоже всё сложится удачно, но если предложат вложиться в «гениальный стартап» — вежливо откажитесь. Вечером дайте ногам отдых.ДеваВаш внутренний контролёр будет ликовать. Сегодня идеальный день, чтобы разложить жизнь по полочкам: составить план на август, почистить почту, оплатить счета. Утром держитесь подальше от офисных сплетен — они высосут всю энергию. После обеда переговоры пройдут как по маслу.ВесыПридётся немного поработать жонглёром, совмещая рабочие задачи и просьбы домашних. Никому не отказывайте резко, просто просите подождать. Вторая половина дня создана для творчества, музыки или прогулки с друзьями в красивом месте. Кошелёк сегодня лучше держать закрытым.СкорпионВ рабочих делах возможны внезапные повороты сюжета. То, что казалось решенным, может измениться. Не паникуйте, просто наблюдайте. После обеда появится шанс поставить точку в старом конфликте. Вечером вам жизненно необходимо побыть одному хотя бы час, чтобы сбросить напряжение.СтрелецЗасиживаться на одном месте противопоказано. Если есть возможность поехать в другой район города по делам — езжайте. Если нет — пройдитесь пешком. День обещает приятные сюрпризы от коллег. Деньги придут легко, но также легко могут уйти на всякую ерунду — следите за руками у кассы.КозерогСегодня ваша суперсила — дисциплина. Взяться за самую сложную задачу со звездочкой лучше прямо с утра, пока никто не отвлекает. Возможно, прилетят новости о вашем будущем проекте. Вечером семья потребует вашего внимания — придётся отложить ноутбук и послушать про их дела.ВодолейМозг будет выдавать нестандартные идеи одну за другой. Записывайте всё, пригодится. Если начальник будет критиковать ваш подход, спокойно объясните логику на цифрах — вас услышат. Финансы стабильны, но покупать новый гаджет сегодня не стоит. Вечером напишите друзьям-единомышленникам.РыбыВы сегодня самый эмпатичный знак зодиака. Чужое настроение будет прилипать к вам моментально. Утром избегайте токсичных людей и новостных лент. После обеда захочется рисовать, писать стихи или просто смотреть в окно — позвольте себе эту роскошь. Вечером тишина лечит лучше любых разговоров.Фото: нейросеть