Улан-удэнец затянул в долговую яму свою любимую, пытаясь заработать

В дежурную часть полиции обратилась 45-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период с марта по июнь стала жертвой дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба для неё составила 563 тысячи рублей. Между тем её гражданский супруг за тот же период перевёл аферистам 1 миллион 740 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб пары превысил 2,3 миллиона рублей.

Как рассказали в полиции республики, всё началось с того, что её сожитель зарегистрировался на интернет-бирже в надежде подзаработать. Вскоре он сообщил ей о проблеме вывода денег и ему потребовалась помощь третьего лица. Женщине позвонил один из мошенников, представившийся менеджером криптоплатформы, и подтвердил легенду сожителя и попросил помочь. Узнав, что на кредитной карте потерпевшей есть около 130 тысяч рублей, он бедил её перевести 128 тысяч на счёт партнёра.

Спустя несколько месяцев схема повторилась. В июне очередной «менеджер» той же платформы заявил, что для решения проблемы женщине необходимо оформить кредит и прислал ссылку на сайт микрозаймовой организации. Она оформила займ и несколькими переводами отправила мошенникам 270 тысяч рублей.

Последним стал кредит, взятый женщиной в конце июня на сумму свыше 466 тысяч рублей. Она объяснила свои действия желанием погасить ранее оформленный микрозайм. Получив деньги и закрыв долг, она оставила на счёте 190 тысяч рублей, но тут же перевела 165 тысяч по указанию тех же аферистов, после чего они перестали выходить на связь.

Фото: Номер один