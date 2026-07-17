Общество 17.07.2026 в 09:28

Улан-удэнец затянул в долговую яму свою любимую, пытаясь заработать

Ущерб пары составил свыше двух миллионов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец затянул в долговую яму свою любимую, пытаясь заработать

В дежурную часть полиции обратилась 45-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период с марта по июнь стала жертвой дистанционных мошенников. Общая сумма ущерба для неё составила 563 тысячи рублей. Между тем её гражданский супруг за тот же период перевёл аферистам 1 миллион 740 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб пары превысил 2,3 миллиона рублей.

Как рассказали в полиции республики, всё началось с того, что её сожитель зарегистрировался на интернет-бирже в надежде подзаработать. Вскоре он сообщил ей о проблеме вывода денег и ему потребовалась помощь третьего лица. Женщине позвонил один из мошенников, представившийся менеджером криптоплатформы, и подтвердил легенду сожителя и попросил помочь. Узнав, что на кредитной карте потерпевшей есть около 130 тысяч рублей, он бедил её перевести 128 тысяч на счёт партнёра.

Спустя несколько месяцев схема повторилась. В июне очередной «менеджер» той же платформы заявил, что для решения проблемы женщине необходимо оформить кредит и прислал ссылку на сайт микрозаймовой организации. Она оформила займ и несколькими переводами отправила мошенникам 270 тысяч рублей.

Последним стал кредит, взятый женщиной в конце июня на сумму свыше 466 тысяч рублей. Она объяснила свои действия желанием погасить ранее оформленный микрозайм. Получив деньги и закрыв долг, она оставила на счёте 190 тысяч рублей, но тут же перевела 165 тысяч по указанию тех же аферистов, после чего они перестали выходить на связь.

Фото: Номер один

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку
17.07.2026 в 10:32
В Улан-Удэ на экотропе повредили ограждение
17.07.2026 в 09:51
В Улан-Удэ слесарь задохнулся на дне колодца
17.07.2026 в 09:46
В Иркутске очереди за бензином сократились до 30 минут
17.07.2026 в 09:34
В Бурятии подорожают фрукты
17.07.2026 в 09:32
Улан-удэнец затянул в долговую яму свою любимую, пытаясь заработать
17.07.2026 в 09:28
В Бурятии сельчане откопали снаряд
17.07.2026 в 09:11
Как получить слуховой аппарат
17.07.2026 в 09:00
Зурхай на пятницу, 17 июля
17.07.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 17 июля 2026 года
17.07.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
В Улан-Удэ на экотропе повредили ограждение
Вандалы выломали два железных прута
17.07.2026 в 09:51
В Иркутске очереди за бензином сократились до 30 минут
Однако стоимость топлива у соседей заметно выше, чем в Бурятии
17.07.2026 в 09:34
В Бурятии подорожают фрукты
Турецкие персики и абрикосы исчезнут с прилавков уже к концу июля
17.07.2026 в 09:32
Как получить слуховой аппарат
17.07.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru