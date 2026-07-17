Общество 17.07.2026 в 09:34
В Иркутске очереди за бензином сократились до 30 минут
Однако стоимость топлива у соседей заметно выше, чем в Бурятии
Текст: Иван Иванов
Ситуация на автозаправках в Иркутской области демонстрирует явные признаки улучшения. Цены на АЗС стабилизировались и практически не изменились за последние сутки. Об этом сообщает портал «СИА».
В области топливо отпускают 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти». Это почти в два раза больше, чем неделю назад (на 9 июля бензин имелся на 101 станции, из которых 72 принадлежали «Роснефти»). Рост числа работающих АЗС напрямую повлиял на сокращение очередей. В среднем время ожидания сократилось до 30 минут.
Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, одной из ключевых мер по стабилизации обстановки стала организация прямых контрактов между крупными нефтяными компаниями и региональными операторами. Эта задача успешно выполнена для двух сетей — «Омни» и «КрайсНефть». При этом в среднем стоимость топлива в Иркутской области дороже, чем в Бурятии. Например АИ-95 на независимых АЗС в Иркутске обходится в среднем в 81 рубль, тогда как в Улан-Удэ стоимость литра не превышает 71-73 рубля.
Фото: Номер один
В области топливо отпускают 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти». Это почти в два раза больше, чем неделю назад (на 9 июля бензин имелся на 101 станции, из которых 72 принадлежали «Роснефти»). Рост числа работающих АЗС напрямую повлиял на сокращение очередей. В среднем время ожидания сократилось до 30 минут.
Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, одной из ключевых мер по стабилизации обстановки стала организация прямых контрактов между крупными нефтяными компаниями и региональными операторами. Эта задача успешно выполнена для двух сетей — «Омни» и «КрайсНефть». При этом в среднем стоимость топлива в Иркутской области дороже, чем в Бурятии. Например АИ-95 на независимых АЗС в Иркутске обходится в среднем в 81 рубль, тогда как в Улан-Удэ стоимость литра не превышает 71-73 рубля.
Фото: Номер один