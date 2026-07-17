Общество 17.07.2026 в 09:32

В Бурятии подорожают фрукты

Турецкие персики и абрикосы исчезнут с прилавков уже к концу июля
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии подорожают фрукты
Россельхознадзор с 18 июля вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции (персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, оливки и другие) от пяти турецких экспортеров, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства. 

«Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции», — говорится в сообщении.
Турция — один из крупнейших экспортеров косточковых плодов в мире, ежегодно вывозится более 250 тысяч тонн. Большая часть продукции направляется в страны ЕС и Россию.
Санкции приведут к росту цен к середине лета из-за снижения предложения сезонных фруктов   - полагают эксперты. 

Фото: нейросеть

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