В Бурятии подорожают фрукты

Россельхознадзор с 18 июля вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции (персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, оливки и другие) от пяти турецких экспортеров, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.«Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции», — говорится в сообщении.Турция — один из крупнейших экспортеров косточковых плодов в мире, ежегодно вывозится более 250 тысяч тонн. Большая часть продукции направляется в страны ЕС и Россию.Санкции приведут к росту цен к середине лета из-за снижения предложения сезонных фруктов - полагают эксперты.Фото: нейросеть