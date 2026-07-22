Общество 22.07.2026 в 09:01

Бесплатные путевки на санаторное лечение в Бурятии

A- A+
Текст: Номер один
Бесплатные путевки на санаторное лечение в Бурятии
«У меня есть группа инвалидности, слышал, что можно получить бесплатную путёвку в санаторий. Кто вообще имеет на это право и как её оформить?» Жаргал Баирович К., Улан-Удэ

Бесплатное санаторно-курортное лечение в Бурятии доступно нескольким категориям граждан. Главное условие — наличие медицинских показаний и оформление справки по форме 070/у в поликлинике.
Бесплатную путевку могут получить федеральные льготники, которые не отказались от набора социальных услуг (НСУ) в пользу денег. В их числе:

- граждане с инвалидностью всех групп и дети-инвалиды;
- ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны;
- лица, пострадавшие от радиации.

При этом инвалиды I группы и дети-инвалиды имеют право на вторую путевку для сопровождающего, а также бесплатный проезд для него. 
Участники СВО. Демобилизованные бойцы со статусом ветерана боевых действий могут бесплатно проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах Социального фонда России. Продолжительность — до 21 дня, проходить можно раз в год. Герои России и ветераны с I группой инвалидности направляются вне очереди.
Дети. Бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные лагеря предоставляются детям 7–17 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание — детям участников СВО, причем внеочередное право имеют дети погибших, пропавших без вести, попавших в плен или получивших инвалидность I группы.

Как получить путевку

Оформите справку по форме 070/у у лечащего врача в поликлинике — это основное медицинское заключение о необходимости лечения.
Подайте заявление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе Отделения СФР по Бурятии или в МФЦ.
Дождитесь решения. СФР рассматривает заявление в течение двух рабочих дней.
Важно: если вы федеральный льготник и хотите получать услуги в натуральном виде, не отказывайтесь от набора социальных услуг. Заявление об отказе подается до 1 октября, и если вы его подали, право на бесплатную путевку утрачивается. 

Фото: Номер один

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии нашли одного из пропавших подростков
22.07.2026 в 17:32
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
22.07.2026 в 16:09
В центре Улан-Удэ перекроют движение из-за ремонта ливневки
22.07.2026 в 16:00
Работа на совесть
22.07.2026 в 15:42
«Иркутск» прекратил свое существование
22.07.2026 в 15:32
Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами
22.07.2026 в 14:45
Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, рискнул ради третьей «сотки»
22.07.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
Под отключение попадают два микрорайона города
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
Мэр столицы ужесточил контроль за восстановлением благоустройства города
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
Под него уже выделили землю
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
Она находится на территории Республиканской больницы
22.07.2026 в 16:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru