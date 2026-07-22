Бесплатные путевки на санаторное лечение в Бурятии

Бесплатное санаторно-курортное лечение в Бурятии доступно нескольким категориям граждан. Главное условие — наличие медицинских показаний и оформление справки по форме 070/у в поликлинике.Бесплатную путевку могут получить федеральные льготники, которые не отказались от набора социальных услуг (НСУ) в пользу денег. В их числе:- граждане с инвалидностью всех групп и дети-инвалиды;- ветераны боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны;- лица, пострадавшие от радиации.При этом инвалиды I группы и дети-инвалиды имеют право на вторую путевку для сопровождающего, а также бесплатный проезд для него.Участники СВО. Демобилизованные бойцы со статусом ветерана боевых действий могут бесплатно проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах Социального фонда России. Продолжительность — до 21 дня, проходить можно раз в год. Герои России и ветераны с I группой инвалидности направляются вне очереди.Дети. Бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные лагеря предоставляются детям 7–17 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание — детям участников СВО, причем внеочередное право имеют дети погибших, пропавших без вести, попавших в плен или получивших инвалидность I группы.Оформите справку по форме 070/у у лечащего врача в поликлинике — это основное медицинское заключение о необходимости лечения.Подайте заявление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе Отделения СФР по Бурятии или в МФЦ.Дождитесь решения. СФР рассматривает заявление в течение двух рабочих дней.Важно: если вы федеральный льготник и хотите получать услуги в натуральном виде, не отказывайтесь от набора социальных услуг. Заявление об отказе подается до 1 октября, и если вы его подали, право на бесплатную путевку утрачивается.Фото: Номер один