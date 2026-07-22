Общество 22.07.2026 в 09:38

Паром на Ольхон собрал дикие очереди

Одна женщина с восьмимесячным ребёнком простояла на пароме сутки
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Текст: Иван Иванов
Паром на Ольхон собрал дикие очереди
Фото: архив «Номер один»
Жительница острова Ольхон Анастасия провела в очереди на паром более суток, находясь в машине вместе с восьмимесячным малышом. Как сообщил портал «Ирсити.ру», семья девушки постоянно проживает на острове, а ребёнка периодически приходится возить в больницу в село Еланцы из‑за отсутствия на Ольхоне нужного медицинского оборудования, включая аппарат УЗИ. По словам Анастасии, ожидание на переправе порой растягивается на шесть и более часов. Накануне семья не смогла проехать и была вынуждена ночевать в автомобиле у паромной переправы — покинуть место значило потерять очередь и встать в её конец заново. 

Анастасия отметила, что ранее подобных сложностей не возникало: в прошлом году максимальное время ожидания составляло около трёх часов. В нынешней ситуации некоторую поддержку даёт расположенный поблизости магазин, где можно подогреть воду и приобрести детское питание. Местные жители неоднократно обращались в администрацию, однако там пояснили, что дорога к паромной переправе относится к областной собственности, а решения по её работе находятся в компетенции Минтранса Иркутской области. Администрация направляла в ведомство обращения с просьбой предоставить местным жителям приоритет при проезде, но получила отказ: вне очереди допускается проезд только для экстренных служб. 

В чате губернатора Игоря Кобзева появились и другие обращения от жителей Ольхона. Так, Марина, которой необходимо регулярно ездить в Иркутск для прохождения обследования перед операцией, выразила отчаяние из‑за длительных задержек на переправе; при этом её супруг сейчас находится на СВО. Другая жительница, Ирина, рассказала, что из‑за действующих правил не удалось пропустить на остров машину единственного провизора, доставляющего товары в местную аптеку, а также людей, выезжавших для получения срочной медицинской помощи.

По данным онлайн‑камер, протяжённость очереди у переправы на выходных достигала примерно полутора километров. В Минтрансе Иркутской области пояснили, что приоритетный проезд вне очереди предусмотрен для маршрутов регулярных перевозок, оперативных служб и спецавтомобилей. Сейчас ведомство совместно с Восточно‑Сибирской транспортной прокуратурой прорабатывает правовую возможность принятия нормативного акта, который позволил бы обеспечить приоритетный проезд для жителей Ольхона. Также в министерстве уточнили, что баржа «Механик Брянцев» используется исключительно для перевозки дорожной техники, материалов, грузовиков и спецмашин, а третий паром планируется вывести на маршрут до конца недели.
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