Мошенники выманили у пенсионерки из Улан-Удэ 1,7 млн рублей

Страх перед тюрьмой за терроризм заставил пожилую жительницу Улан-Удэ отдать последние деньги мошенникам. Аферисты развели женщину по классической схеме с запугиванием и выманили более 1,7 млн рублей.

В начале июля на домашний телефон ей позвонила сотрудница администрации г. Улан-Удэ и под предлогом получения звания ветерана труда убедила назвать номер СНИЛС. Спустя два дня ей вновь позвонили, но на этот раз уже из полиции, сообщив, что ее персональными данными завладели мошенники и пытаются оформить доверенность, чтобы перевести деньги за границу. Запугав женщину в пособничестве терроризму, они переключили ее на ряженого юриста.

- Под предлогом сохранности сбережений злоумышленники тот убедил потерпевшую снять все деньги с банковских вкладов и добавить к ним свои личные накопления, которые хранились дома. Женщина все сделала и после передала пакет с деньгами неизвестному мужчине, который представился сотрудником налоговой службы. Он наплел, что денежные средства необходимо задекларировать, после чего они будут ей возвращены, - рассказали в полиции республики.

Фото: нейросеть