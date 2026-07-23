Общество 23.07.2026 в 09:00

Штрафы для сотрудника по ГПХ

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Текст: Номер один
Штрафы для сотрудника по ГПХ

«Я работаю по договору ГПХ, выполнил работу в срок, но заказчик сказал, что я что-то сделал не так, и удержал из оплаты штраф. Имеет ли он на это право?» Митап, Закаменский район

Ответ зависит от вашего договора. Если в нём есть пункт о штрафах, то формально заказчик имеет право их применить. Но вы можете оспорить сумму в суде, если она явно завышена и несоизмерима с убытками заказчика. Для этого нужно предоставить расчеты и документы. Например, переписку, где заказчик ранее не высказывал претензий.

Если штраф в договоре не прописан — любые удержания незаконны. 

В этом случае действуйте так: направьте заказчику письменную претензию с требованием вернуть удержанную сумму. В претензии укажите, что в договоре нет оснований для штрафа. Отправьте ее заказным письмом с уведомлением или вручите лично под подпись. Если в течение 10 дней ответа нет или вам отказали — обращайтесь в суд по статье 1102 ГК РФ о неосновательном обогащении.

Отдельный случай, если в договоре ГПХ есть условия, похожие на трудовые (например, требование соблюдать график работы или находиться в офисе). Подайте жалобу в Роструд, а затем в суд на переквалификацию договора в трудовой. Если суд встанет на вашу сторону, заказчика обяжут выплатить вам отпускные и сверхурочные, а также оштрафуют на сумму до 100 тысяч рублей.

Фото: Номер один

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