В Бурятии фиксируется рост стоимости услуг домашнего интернета

Операторы связи поэтапно корректируют тарифы, уведомляя абонентов о предстоящих изменениях. Новые расценки уже отражены в личных кабинетах пользователей и на официальных сайтах провайдеров. Как сообщают «Известия», динамика подорожания сопоставима с трендами на рынке мобильной связи — компании объясняют пересмотр цен увеличением затрат на поддержание и развитие сетевой инфраструктуры, а также необходимостью обновления оборудования. В числе факторов специалисты называют рост закупочных цен на технику и усложнение логистических цепочек.

Так, «Мегафон» с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14 %, «Билайн» с 1 июля повысил цены на 12 %, а с 28 июля изменения затронут и услуги «ВТБ Мобайл». ФАС уже начала анализировать обоснованность повышения тарифов. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования, в том числе отечественных решений и техники зарубежных производителей, ушедших с российского рынка, а также для модернизации сетевой инфраструктуры. Сообщают о коррекции цен и специализированные блоги. Например, «Билайн» уведомил о повышении платы с 1 июля: пакет услуг, стоивший 1 тыс. рублей, подорожал до 1,12 тыс., то есть на 12 %. В своем сообщении оператор объяснил подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации.

— Мы актуализируем стоимость услуг с учетом общей экономической ситуации и рыночной динамики. Это продолжение пересмотра цен, прошедшего в начале года. Сейчас изменения затрагивают архивные тарифы, подключение к которым уже закрыто. Это во многом те, стоимость которых заметно ниже актуального рыночного уровня и достаточно давно не пересматривалась, — сообщили в пресс‑службе «Вымпелкома».

В свою очередь в «Мегафоне» подчеркнули, что компания «корректирует условия оплаты услуг для некоторых пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время».



«Стоимость тарифа приводим в соответствие с общей экономической и рыночной ситуацией. Напомним, что на стоимость услуг связи влияет целый комплекс факторов, включая стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию и развитие сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Эти расходы напрямую связаны с обеспечением качества связи и дальнейшим развитием телеком-инфраструктуры», - отметили в «Мегафоне».

Фото: нейросеть