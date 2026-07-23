В Чите отменили запрет на заправку в канистры

Сети автозаправочных станций БРК и «Корс» в Забайкальском крае сняли ограничения на продажу топлива. Теперь топливо отпускают населению без лимитов, в том числе разрешено заправлять канистры. Кроме того, АЗС этих сетей вновь работают круглосуточно. О переменах 22 июля сообщил губернатор Александр Осипов в своей соцсети.

Как сообщает «Чита.ру», оператор АЗС сети БРК на улице Красной Звезды, 76 (район «Панамы») подтвердила, что с полуночи заправка функционирует в круглосуточном режиме — водители могут приезжать и приобретать топливо в любое время.

До 22 июля круглосуточную работу в Чите обеспечивала только сеть «Роснефть». Остальные заправки, включая семь АЗС сетей «Корс» и БРК, придерживались 12‑часового графика — обслуживание велось с 08:00 до исчерпания суточного лимита. Теперь ситуация изменилась, и у автомобилистов появилась возможность свободно приобретать топливо, в том числе для хранения.

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