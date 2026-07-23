Грузовой поезд в Бурятии протаранил иномарку

В Бурятии 22 июля в 23:11 на железнодорожном переезде в п. Гусиное Озеро произошло ДТП. 42-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» выехал на запрещающий сигнал светофора на ж/д пути и столкнулся с грузовым поездом.

В результате ДТП пассажиры автомобиля женщина 1972 г.р и мужчина 1970 г.р. получили травмы, сообщили в ГАИ республики. В группе Администрации Селенгинского района уточнили, что у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб лёгких. Оба находятся в хирургическом отделении Гусиноозёрской ЦРБ. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура