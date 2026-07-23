В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

Пожар произошел сегодня ночью в жилом доме на ул. Бетховена в Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев горела веранда и крыша дома, надворные постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.«В ходе тушения пожарные обнаружили тело 70-летней женщины. Еще трое граждан получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в МЧС.В борьбе с огнем были задействованы 19 пожарных и 6 единиц техники. В результате пожара уничтожены надворные постройки, веранда, забор, дом выгорел изнутри. Причину возгорания устанавливает дознаватель.