Происшествия 23.07.2026 в 09:08

В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

Еще три человека получили ожоги
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Фото: МЧС
Пожар произошел сегодня ночью в жилом доме на ул. Бетховена в Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев горела веранда и крыша дома, надворные постройки. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. 

«В ходе тушения пожарные обнаружили тело 70-летней женщины. Еще трое граждан получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в МЧС.

В борьбе с огнем были задействованы 19 пожарных и 6 единиц техники. В результате пожара уничтожены надворные постройки, веранда, забор, дом выгорел изнутри. Причину возгорания устанавливает дознаватель.
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