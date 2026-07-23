Общество 23.07.2026 в 09:26

В Бурятии у 74-летней бабушки со счета увели более 13,5 млн рублей

Пенсионерка опрометчиво оформила доверенность на свою знакомую
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии у 74-летней бабушки со счета увели более 13,5 млн рублей

В Бурятии у 74-летней пенсионерки пропало более 13,6 млн рублей. Как выяснила полиция, вся сумма оказалась на счету ее знакомой, которая воспользовалась оформленной на ее имя доверенностью.

Полицейскими установлено, что со 2 апреля по 23 июня пожилая женщина временно проживала у своей знакомой в Улан-Удэ. 19 июня она оформила на нее банковскую доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на своих счетах, но спустя некоторое время обнаружила списание со своего банковского счета 13 658 000 рублей. Как пояснила женщина в полиции, разрешения на снятие денег она никому не давала и по этому поводу к ней никто не обращался.

- В ходе проверки установлено, что 23 июня на основании ранее оформленной банковской доверенности деньги были переведены на банковский счет знакомой. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в МВД РБ.

Фото: нейросеть

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