Ребенок порвал свидетельство о рождении. Куда обращаться?

«Ребенок случайно порвал свидетельство о рождении. Документ поврежден, но не сильно. Нужно ли его менять и куда обращаться?» Ольга, Улан-Удэ

Даже если повреждение небольшое, порванное свидетельство считается непригодным, и его лучше заменить. Хорошая новость: сделать это можно быстро — в некоторых случаях всего за один день.

Обратиться за новым документом можно несколькими способами. Самый простой — подать заявление через портал «Госуслуги»: нужно заполнить форму онлайн, выбрать удобное время и прийти за готовым свидетельством в местный отдел ЗАГС. В этом случае документ изготовят уже на следующий день. Можно прийти и лично в ЗАГС — тогда заявление заполнят на месте, а новое свидетельство выдадут в день обращения. В некоторых регионах, в частности в Москве, заявление принимают в МФЦ, но тогда срок ожидания увеличивается до шести рабочих дней. В Бурятии услуга доступна непосредственно в ЗАГСе.

При себе нужно иметь паспорт, данные из испорченного свидетельства (если они известны), ФИО отца и матери, а также квитанцию об уплате госпошлины. Если у вас есть льготный статус (ветеран или инвалид Великой Отечественной войны и другие категории), приложите подтверждающие документы — тогда услуга будет бесплатной. Госпошлина для остальных заявителей составляет 500 рублей.

В редких случаях, если архивная запись о рождении по каким-то причинам утрачена, восстановить свидетельство можно будет только через районный суд по месту жительства. Но обычно запись в архиве ЗАГСа сохраняется, и процесс замены проходит без проблем.

Фото: Номер один