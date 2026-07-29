Ветеран СВО из Бурятии занялся продажей тортов

Ветеран СВО из Бурятии Цырен-Доржо Цыденов открыл магазин тортов. Военную службу он начал еще с 2015 года в составе 37-ой отдельной мотострелковой бригады. В спецоперации участвовал с первых дней, служил старшим офицером на батарее реактивно-артиллерийского дивизиона. Однако его уволили со службы в июле 2022 года после тяжелого ранения.

У бойца имеется ряд наград: орден Мужества, медаль «За отличие в военной службе» третьей степени, федеральная награда – медаль «Участнику специальной военной операции» и региональная медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия».

В 2025 году Цырен-Доржо Цыденов прошел обучение и пятидневные курсы по федеральной программе «СВОй бизнес» для ветеранов СВО в Улан-Удэ и получил сертификат-лицензию. После этого он решил открыть партнерский розничный магазин тортов от известного в регионе кондитерского цеха.

В филиале госфонда «Защитники Отечества» в Бурятии ему помогли оформить рекомендацию для социального контракта. После этого Цырен-Доржо получил господдержку – 350 тысяч рублей. На эти средства он приобрел два морозильных витринных шкафа для хранения тортов. Его магазин уже открыл свои двери для покупателей в 20А квартале.

У ветерана есть семья, которая во всем его поддерживает – супруга и две дочери.