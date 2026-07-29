В Бурятии рабочие откопали между домами минометную мину

В Бурятии при проведении земляных работ между домами в Гусиноозерске обнаружили предмет, конструктивно схожий с миной. Рабочие сообщили о находке в правоохранительные органы. После полицейские оцепили прилегающую территорию.

На место прибыли взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по РБ. Во время обследования сотрудники группы разминирования установили, что это 82 мм минометная мина с сильной коррозией.

Росгвардейцы передали боеприпас, содержащий взрывчатые вещества, военным саперам для дальнейшей утилизации.