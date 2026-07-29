В Бурятии запустили ИИ-помощник в MAX для будущих родителей

В Бурятии запустили ИИ-сервис «Виртуальный помощник будущего родителя» на базе нейросети GigaChat. Он доступен в национальном мессенджере «МАКС» и на портале дети03.рф.

Подчеркивается, что сервис помогает родителям в режиме диалога быстро находить информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей.

«Он работает круглосуточно и позволяет получать персонализированные ответы без поиска по разным сайтам. В дальнейшем возможности сервиса будут расширяться с учетом новых мер поддержки и пожеланий пользователей», - рассказали в пресс-службе правительства республики.