Общество 29.07.2026 в 10:17
В Бурятии запустили ИИ-помощник в MAX для будущих родителей
Там можно быстро найти информацию о федеральных и региональных мерах поддержки
Текст: Карина Перова
В Бурятии запустили ИИ-сервис «Виртуальный помощник будущего родителя» на базе нейросети GigaChat. Он доступен в национальном мессенджере «МАКС» и на портале дети03.рф.
Подчеркивается, что сервис помогает родителям в режиме диалога быстро находить информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей.
«Он работает круглосуточно и позволяет получать персонализированные ответы без поиска по разным сайтам. В дальнейшем возможности сервиса будут расширяться с учетом новых мер поддержки и пожеланий пользователей», - рассказали в пресс-службе правительства республики.