Происшествия 29.07.2026 в 10:19

Трех жителей Бурятии будут судить за похищение и избиение дальнобойщика

Задержать еще одного фигуранта нападения пока не удалось
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Текст: Андрей Константинов
Трех жителей Бурятии будут судить за похищение и избиение дальнобойщика
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в похищении и жестоком избиении дальнобойщика. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, резонансное преступление произошло год назад в Иволгинском районе. Тогда житель Улан-Удэ узнал, что во время конфликта на трассе в соседнем регионе водитель фуры избил его приятеля. Решив отомстить за друга, фигурант стал искать дальнобойщика, чтобы разобраться с ним. 25 июля 2025 года ему стало известно, что разыскиваемый грузовик едет из Иркутска в сторону Улан-Удэ. 

Мужчина, прихватив трех приятелей, выехал навстречу. Обнаружив фуру, он стал преследовать дальнобойщика. В какой-то момент водитель грузовика остановился возле кафе недалеко от Ошурково. Фигуранты воспользовались этим, напали на преследуемого, насильно усадили в свою машину, отвезли в лес, где жестоко избили кулаками, ногами и металлическим прутом, после чего скрылись. 

О нападении на человека возле кафе очевидцы сообщили в полицию. В ходе организованных поисков водителя фуры удалось найти в лесу. Мужчина находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован. 

Вскоре правоохранители обнаружили машину участников нападения, после чего удалось установить и задержать ее владельца. Затем были задержаны еще двое фигурантов, включая организатора преступления. 

«На протяжении предварительного расследования мужчины содержались под стражей. Еще один соучастник пока находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
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