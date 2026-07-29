Происшествия 29.07.2026 в 10:19
Трех жителей Бурятии будут судить за похищение и избиение дальнобойщика
Задержать еще одного фигуранта нападения пока не удалось
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в похищении и жестоком избиении дальнобойщика. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).
Напомним, резонансное преступление произошло год назад в Иволгинском районе. Тогда житель Улан-Удэ узнал, что во время конфликта на трассе в соседнем регионе водитель фуры избил его приятеля. Решив отомстить за друга, фигурант стал искать дальнобойщика, чтобы разобраться с ним. 25 июля 2025 года ему стало известно, что разыскиваемый грузовик едет из Иркутска в сторону Улан-Удэ.
Мужчина, прихватив трех приятелей, выехал навстречу. Обнаружив фуру, он стал преследовать дальнобойщика. В какой-то момент водитель грузовика остановился возле кафе недалеко от Ошурково. Фигуранты воспользовались этим, напали на преследуемого, насильно усадили в свою машину, отвезли в лес, где жестоко избили кулаками, ногами и металлическим прутом, после чего скрылись.
О нападении на человека возле кафе очевидцы сообщили в полицию. В ходе организованных поисков водителя фуры удалось найти в лесу. Мужчина находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован.
Вскоре правоохранители обнаружили машину участников нападения, после чего удалось установить и задержать ее владельца. Затем были задержаны еще двое фигурантов, включая организатора преступления.
«На протяжении предварительного расследования мужчины содержались под стражей. Еще один соучастник пока находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, резонансное преступление произошло год назад в Иволгинском районе. Тогда житель Улан-Удэ узнал, что во время конфликта на трассе в соседнем регионе водитель фуры избил его приятеля. Решив отомстить за друга, фигурант стал искать дальнобойщика, чтобы разобраться с ним. 25 июля 2025 года ему стало известно, что разыскиваемый грузовик едет из Иркутска в сторону Улан-Удэ.
Мужчина, прихватив трех приятелей, выехал навстречу. Обнаружив фуру, он стал преследовать дальнобойщика. В какой-то момент водитель грузовика остановился возле кафе недалеко от Ошурково. Фигуранты воспользовались этим, напали на преследуемого, насильно усадили в свою машину, отвезли в лес, где жестоко избили кулаками, ногами и металлическим прутом, после чего скрылись.
О нападении на человека возле кафе очевидцы сообщили в полицию. В ходе организованных поисков водителя фуры удалось найти в лесу. Мужчина находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован.
Вскоре правоохранители обнаружили машину участников нападения, после чего удалось установить и задержать ее владельца. Затем были задержаны еще двое фигурантов, включая организатора преступления.
«На протяжении предварительного расследования мужчины содержались под стражей. Еще один соучастник пока находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.