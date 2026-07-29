В Бурятии Россельхознадзор проверил большую свалку возле Новоселенгинска

В Селенгинском районе Бурятии сотрудники территориального управления Россельхознадзора проверили большую несанкционированную свалку, которую ранее общественники обнаружили возле поселка Новоселенгинск.

Выяснилось, что сельхозугодья не используются по назначению. Земли захламили отходами производства и потребления (здесь свалены и бытовые отходы, и останки животных, и венки с кладбища), также территория зарастает сухой травой.

Мусор раскидали хаотично на площади более 87 тыс. кв. метров, что составляет 41% от обследованной территории. Еще более 125 тыс. кв. метров, или 59% участка – в сухой траве. При этом доступ на участок свободный, он не огорожен.

Правообладателю земельного участка – администрации МО СП «Новоселенгинское» – выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

«В случае неисполнения предписания будут приняты меры, предусмотренные законодательством. В том числе, возможно привлечение к административной ответственности, расчет ущерба, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, а также направление материалов в компетентные органы», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В группе «Селенга-инфо.24/7» местные жители поинтересовались, когда свалку уберут. В районной администрации заявили, что уже заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для ликвидации и рекультивации земельного участка.

«Срок окончания работ – 31 декабря 2026 г. После получения документации администрацией будет проведена работа по включению данного объекта в нацпроекты для реализации», - заверили специалисты.