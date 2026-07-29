Общество 29.07.2026 в 09:41

В больницу из-за клещей обратились 4397 жителей Бурятии

Чаще всего людей кусают на отдыхе на природе
A- A+
Текст: Карина Перова
В больницу из-за клещей обратились 4397 жителей Бурятии
Фото: Роспотребнадзор по Бурятии (архив)

По информации Роспотребнадзора по Бурятии, на данный момент за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 4397 человек.

Анализ показал, что свыше 60% случаев присасывания «кровососов» произошло на отдыхе в лесу, на берегу водоемов, во время хозяйственной деятельности за пределами населенного пункта. Кроме того, жителей укусили при уборке приусадебных участков, огородов, уходе за сельхозживотными.

В целях профилактики специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РБ провели акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади более 3568 га.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию:

  • в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ;

  • в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).

Теги
клещ статистика Роспотребнадзор

Все новости

Житель Улан-Удэ схлопотал уголовку за езду на велосипеде
29.07.2026 в 17:57
Монголия с ее астрономическими темпами роста экономики может разбогатеть за считанные годы
29.07.2026 в 17:35
В Бурятии в реке обнаружили труп мужчины с татуировкой на латинском языке
29.07.2026 в 17:24
В Улан-Удэ акушеры-гинекологи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
29.07.2026 в 17:17
Кража в пункте выдачи закончилась для улан-удэнца шопингом и уголовкой
29.07.2026 в 17:08
Бурятия будет сотрудничать с Всероссийской федерацией волейбола
29.07.2026 в 16:38
«Селенгинский ЦКК» победил в «муравьиной» битве
29.07.2026 в 16:31
Из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском госпитализировали пятерых детей
29.07.2026 в 16:26
В Улан-Удэ на три дня зарядят дожди
29.07.2026 в 16:20
Монголия начала строить гигантские хранилища топлива
29.07.2026 в 16:12
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Монголия с ее астрономическими темпами роста экономики может разбогатеть за считанные годы
В 2026 году страна нарастила экспорт на 57%
29.07.2026 в 17:35
В Улан-Удэ акушеры-гинекологи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
Операцию провели в Республиканском перинатальном центре
29.07.2026 в 17:17
Кража в пункте выдачи закончилась для улан-удэнца шопингом и уголовкой
С чужой карты он спустил 20 тысяч рублей
29.07.2026 в 17:08
В Улан-Удэ на три дня зарядят дожди
Теплая погода при этом сохранится
29.07.2026 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru