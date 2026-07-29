В больницу из-за клещей обратились 4397 жителей Бурятии

По информации Роспотребнадзора по Бурятии, на данный момент за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 4397 человек.

Анализ показал, что свыше 60% случаев присасывания «кровососов» произошло на отдыхе в лесу, на берегу водоемов, во время хозяйственной деятельности за пределами населенного пункта. Кроме того, жителей укусили при уборке приусадебных участков, огородов, уходе за сельхозживотными.

В целях профилактики специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РБ провели акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади более 3568 га.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию: