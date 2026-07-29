В больницу из-за клещей обратились 4397 жителей Бурятии
По информации Роспотребнадзора по Бурятии, на данный момент за медицинской помощью после укусов клещей обратилось 4397 человек.
Анализ показал, что свыше 60% случаев присасывания «кровососов» произошло на отдыхе в лесу, на берегу водоемов, во время хозяйственной деятельности за пределами населенного пункта. Кроме того, жителей укусили при уборке приусадебных участков, огородов, уходе за сельхозживотными.
В целях профилактики специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РБ провели акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади более 3568 га.
В случае присасывания клеща необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию:
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в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ;
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в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).