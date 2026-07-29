На трассе в Бурятии столкнулись сразу четыре машины

Накануне на трассе в Прибайкальском районе Бурятии столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Массовое ДТП случилось на 23-м километре дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан».

Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», в результате аварии травмы получили четыре человека, из них один ребенок. Пострадавших госпитализировали в медучреждения Улан-Удэ.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Позднее в ГАИ республики сообщили подробности. Так, 41-летняя водитель авто «Тойота Камри» следовала в направлении села Турунтаево. Предварительно, при объезде препятствия (неустановленного автомобиля) она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Икс Рэй», за рулем которой находилась 28-летняя девушка.

После этого Лада опрокинулась, и осколки автомобиля повредили две иномарки – «Тойоту Королла Спасио» под управлением 42-летней женщины и «Хендай Салярис» под управлением 46-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Икс Рэй» с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медучреждение», - заключили в Госавтоинспекции Бурятии.