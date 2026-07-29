Происшествия 29.07.2026 в 10:52

В Бурятии водитель-лишенец отправил в больницу двух пассажирок

ДТП случилось в Тарбагатайском районе
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Текст: Карина Перова
В Бурятии водитель-лишенец отправил в больницу двух пассажирок
Фото: архив «Номер один»

За минувшие сутки в Бурятии произошло 20 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Так, в Тарбагатайском районе на 486 километре трассы Р-258 «Байкал» почти в четыре часа утра в ДТП угодил 36-летний мужчина, лишенный права управления ТС.

Следуя на авто «Мазда Фамилия», он не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги, врезалась в бетонный столб и опрокинулась.

В результате пострадали водитель и две пассажирки – девушки 18 и 19 лет. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГАИ республики.

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