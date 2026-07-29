Происшествия 29.07.2026 в 09:14
«Мама попросила не ломать вишню, а он ее оскорбил»
Новосибирец получил ожог глаз, пытаясь заступиться за мать
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло во дворе дома на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Как рассказал КП-Новосибирск пострадавший новосибирец Олег, незнакомец оскорбил его мать, когда та попросила его не ломать вишню у дома.
- Замечание мама сделала из окна квартиры. И тот мужчина сказал ей: «Закрой форточку, а то тебя продует», - объяснил КП-Новосибирск Олег. - После я вышел во двор, чтобы поговорить с этим человеком. Но мужчина продолжал кричать и вел себя агрессивно. Я несколько раз ему объяснял, что не собираюсь драться. Пытался разрешить конфликт и вернуться домой, но тот человек несколько раз преграждал мне путь.
По словам Олега, в момент этого разговора тот мужчина вернулся к автомобилю, достал газовый баллончик и направился к подъезду сибиряка.
- Я же в этот момент пошел обратно в квартиру: конфликтовать совсем не хотелось. И услышал, что мужчина начал кричать мне: «Убью». Обернувшись, я увидел, что он уже идет в мою сторону, - поделился новосибирец.
Незнакомец, как уверяет новосибирец, распылил перцовый баллончик ему в лицо.
- Я прикрыл лицо руками, но газ попал в волосы и под руки. В тот же момент почувствовал сильный удар по правому глазу, - говорит Олег. - У меня жгло глаза, было больно, текли слезы, я с трудом что-то мог разглядеть.
Сибиряк обратился в офтальмологический травмпункт. Врачи диагностировали у Олега посттравматическую эрозию роговицы правого глаза и ушиб мягких тканей вокруг глазницы и верхнего века.
После случившегося мать Олега вызвала полицию. По словам новосибирца, полицейские приняли заявление от его матери и другого участника конфликта. Сейчас в обстоятельствах происшествия, причинах конфликта и правомерности применения газового баллончика разбираются правоохранители.
- Замечание мама сделала из окна квартиры. И тот мужчина сказал ей: «Закрой форточку, а то тебя продует», - объяснил КП-Новосибирск Олег. - После я вышел во двор, чтобы поговорить с этим человеком. Но мужчина продолжал кричать и вел себя агрессивно. Я несколько раз ему объяснял, что не собираюсь драться. Пытался разрешить конфликт и вернуться домой, но тот человек несколько раз преграждал мне путь.
По словам Олега, в момент этого разговора тот мужчина вернулся к автомобилю, достал газовый баллончик и направился к подъезду сибиряка.
- Я же в этот момент пошел обратно в квартиру: конфликтовать совсем не хотелось. И услышал, что мужчина начал кричать мне: «Убью». Обернувшись, я увидел, что он уже идет в мою сторону, - поделился новосибирец.
Незнакомец, как уверяет новосибирец, распылил перцовый баллончик ему в лицо.
- Я прикрыл лицо руками, но газ попал в волосы и под руки. В тот же момент почувствовал сильный удар по правому глазу, - говорит Олег. - У меня жгло глаза, было больно, текли слезы, я с трудом что-то мог разглядеть.
Сибиряк обратился в офтальмологический травмпункт. Врачи диагностировали у Олега посттравматическую эрозию роговицы правого глаза и ушиб мягких тканей вокруг глазницы и верхнего века.
После случившегося мать Олега вызвала полицию. По словам новосибирца, полицейские приняли заявление от его матери и другого участника конфликта. Сейчас в обстоятельствах происшествия, причинах конфликта и правомерности применения газового баллончика разбираются правоохранители.