В Улан-Удэ 42-летний неадекват повесил дохлую кошку на столб

В Улан-Удэ задержали неадекватного 42-летнего мужчину и доставили его в полицию. Горожанин матерился в магазине, повесил на столб возле торговой точки мёртвую кошку, а также оскорбительно приставал к прохожей, сообщили в Росгвардии республики.

Тревожная кнопка сработала в одном из охраняемых магазинов в Железнодорожном районе. За помощью к росгвардейцам обратились администратор магазина и прохожая.

Получив описание хулигана, его вскоре задержали на ближайшей автобусной остановке и доставили в отдел полиции. Известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Фото: Росгвардия Бурятии