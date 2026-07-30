Общество 30.07.2026 в 10:26

В Забайкалье очереди за бензином не исчезают

После первых успехов в обеспечении топливом ситуация снова осложнилась
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье очереди за бензином не исчезают
Фото: архив «Номер один»
За неделю в Забайкалье поступило 1051 тонна бензина и дизеля. Из них 471,6 тонны бензина направили на АЗС в девяти округах, 366,3 тонны дизеля — для аграриев в поле, сообщает ZAB.RU. Сеть АЗС «Эталон» сняла все ограничения на продажу. Губернатор Александр Осипов в своём канале сообщил, что техника работает без сбоев, заправки функционируют круглосуточно.

Однако при сопоставлении с реальными потребностями эти цифры выглядят скромно. Ежемесячная потребность всех отраслей Забайкалья в топливе составляет 88 тысяч тонн. По данным на середину июля, регион получал в месяц лишь 24 тысячи тонн — разрыв почти в четыре раза. Тысяча тонн за неделю при такой потребности — незначительный объём.

На 26 июля в регионе работали 90% из 244 АЗС. Треть из них функционировали в полном объёме, без ограничений, остальные — с лимитами. Суточный объём продаж на 24 июля составлял 930 тонн при необходимой норме в 1600 тонн. За статистикой стоят реальные трудности: очереди, растягивающиеся на километры, аграрии, не имеющие возможности выйти в поле, водители, вынужденные часами стоять на заправках. 

От ситуации с обеспечением топливом в Забайкальском крае зависит и развитие туристического сектора. Например, на Байкале владельцы отелей и гостевых домов отмечают, что в этом году заметно снизилось число туристов из Забайкальского края, приезжающих на автомобилях. Основной проблемой они называют очереди на АЗС в регионе, а также опасения туристов, что по дороге они не смогут заправиться.
Теги
Забайкалье

Все новости

Сибирские пенсионеры говорят «спасибо» интернету
30.07.2026 в 17:52
Энергетика в -60 °C: поставка специализированного энергокомплекса в Бурятию
30.07.2026 в 17:16
В Улан-Удэ установили лестницу, соединившую Стеклозавод и Шишковку
30.07.2026 в 17:12
Жители Улан-Удэ пронесли 16 млн мимо кассы мошенников
30.07.2026 в 16:46
В этом году в Бурятии трудоустроят 108 земских врачей и фельдшеров
30.07.2026 в 16:33
В Улан-Удэ бизнесвумен выгоняет банкрота
30.07.2026 в 16:25
«Кричал: «Дави её!»
30.07.2026 в 16:13
Жительница Улан-Удэ наказала турфирму за отель в шумном районе
30.07.2026 в 16:11
Улицы Улан-Удэ превратились в реки
30.07.2026 в 15:28
Житель Бурятии влетел на полмиллиона за семь лиственниц
30.07.2026 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Сибирские пенсионеры говорят «спасибо» интернету
30.07.2026 в 17:52
В Улан-Удэ установили лестницу, соединившую Стеклозавод и Шишковку
Маршрут проходит по крутому склону
30.07.2026 в 17:12
Жители Улан-Удэ пронесли 16 млн мимо кассы мошенников
В столице на треть снизилось количество киберпреступлений
30.07.2026 в 16:46
В этом году в Бурятии трудоустроят 108 земских врачей и фельдшеров
На реализацию программ предусмотрено 175 миллионов рублей
30.07.2026 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru