Общество 30.07.2026 в 10:26
В Забайкалье очереди за бензином не исчезают
После первых успехов в обеспечении топливом ситуация снова осложнилась
Текст: Иван Иванов
За неделю в Забайкалье поступило 1051 тонна бензина и дизеля. Из них 471,6 тонны бензина направили на АЗС в девяти округах, 366,3 тонны дизеля — для аграриев в поле, сообщает ZAB.RU. Сеть АЗС «Эталон» сняла все ограничения на продажу. Губернатор Александр Осипов в своём канале сообщил, что техника работает без сбоев, заправки функционируют круглосуточно.
Однако при сопоставлении с реальными потребностями эти цифры выглядят скромно. Ежемесячная потребность всех отраслей Забайкалья в топливе составляет 88 тысяч тонн. По данным на середину июля, регион получал в месяц лишь 24 тысячи тонн — разрыв почти в четыре раза. Тысяча тонн за неделю при такой потребности — незначительный объём.
На 26 июля в регионе работали 90% из 244 АЗС. Треть из них функционировали в полном объёме, без ограничений, остальные — с лимитами. Суточный объём продаж на 24 июля составлял 930 тонн при необходимой норме в 1600 тонн. За статистикой стоят реальные трудности: очереди, растягивающиеся на километры, аграрии, не имеющие возможности выйти в поле, водители, вынужденные часами стоять на заправках.
От ситуации с обеспечением топливом в Забайкальском крае зависит и развитие туристического сектора. Например, на Байкале владельцы отелей и гостевых домов отмечают, что в этом году заметно снизилось число туристов из Забайкальского края, приезжающих на автомобилях. Основной проблемой они называют очереди на АЗС в регионе, а также опасения туристов, что по дороге они не смогут заправиться.
Однако при сопоставлении с реальными потребностями эти цифры выглядят скромно. Ежемесячная потребность всех отраслей Забайкалья в топливе составляет 88 тысяч тонн. По данным на середину июля, регион получал в месяц лишь 24 тысячи тонн — разрыв почти в четыре раза. Тысяча тонн за неделю при такой потребности — незначительный объём.
На 26 июля в регионе работали 90% из 244 АЗС. Треть из них функционировали в полном объёме, без ограничений, остальные — с лимитами. Суточный объём продаж на 24 июля составлял 930 тонн при необходимой норме в 1600 тонн. За статистикой стоят реальные трудности: очереди, растягивающиеся на километры, аграрии, не имеющие возможности выйти в поле, водители, вынужденные часами стоять на заправках.
От ситуации с обеспечением топливом в Забайкальском крае зависит и развитие туристического сектора. Например, на Байкале владельцы отелей и гостевых домов отмечают, что в этом году заметно снизилось число туристов из Забайкальского края, приезжающих на автомобилях. Основной проблемой они называют очереди на АЗС в регионе, а также опасения туристов, что по дороге они не смогут заправиться.
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