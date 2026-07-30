В центре Улан-Удэ ночью оживят перекресток

Сегодня ночью в центре Улан-Удэ, у ТЦ «Форум», планируют открыть движение. Накануне там завершили укладку второго слоя асфальта и наконец-то сделали рабочую ливневку. Работы продолжались на перекрестке улиц Ленина и Советская, сообщает Комбинат по благоустройству.

- Сейчас идут работы по восстановлению тротуаров. Ведётся укладка тротуарной плитки и монтаж водоотводных лотков. Благодаря выполненным работам обеспечен отвод дождевой воды с двух пешеходных переходов. Движение на перекрестке планируется открыть этой ночью.

Фото: Комбинат по благоустройству