Общество 30.07.2026 в 10:02

Аферисты подделали аккаунт общественника из Бурятии

От его имени мошенники написали депутату Народного Хурала
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Текст: Карина Перова
Аферисты подделали аккаунт общественника из Бурятии
Фото: личная страница Дениса Леонова

Мошенники создали фейковый аккаунт общественника, замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Дениса Леонова.

Аферисты от его имени написали депутату Народного Хурала Максиму Бувалину с просьбой скинуть денег.

«Я никогда не пишу о таких просьбах. Берегите себя и свои деньги, будьте бдительны», - прокомментировал Денис Леонов.

Отметим, что активист помогает участникам специальной военной операции, закупая технические средства.

 

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мошенничество фейк

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