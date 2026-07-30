Общество 30.07.2026 в 10:02
Аферисты подделали аккаунт общественника из Бурятии
От его имени мошенники написали депутату Народного Хурала
Текст: Карина Перова
Мошенники создали фейковый аккаунт общественника, замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Дениса Леонова.
Аферисты от его имени написали депутату Народного Хурала Максиму Бувалину с просьбой скинуть денег.
«Я никогда не пишу о таких просьбах. Берегите себя и свои деньги, будьте бдительны», - прокомментировал Денис Леонов.
Отметим, что активист помогает участникам специальной военной операции, закупая технические средства.
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