Аферисты подделали аккаунт общественника из Бурятии

Мошенники создали фейковый аккаунт общественника, замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Дениса Леонова.

Аферисты от его имени написали депутату Народного Хурала Максиму Бувалину с просьбой скинуть денег.

«Я никогда не пишу о таких просьбах. Берегите себя и свои деньги, будьте бдительны», - прокомментировал Денис Леонов.

Отметим, что активист помогает участникам специальной военной операции, закупая технические средства.