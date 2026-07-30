В Бурятии машинист предстанет перед судом за гибель дробильщика

В Баунтовский районе Бурятии перед судом предстанет 24-летний работник рудника. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Несчастный случай произошел в ноябре 2025 года на золото-извлекательной фабрике рудника ООО «Рудное» на участке Троицком в Баунтовском районе.

Молодой человек трудился машинистом фронтального погрузчика. По версии следствия, в нарушение требований техники безопасности, во время погрузочно-разгрузочных работ он осуществил подачу руды в приемный бункер дробильно-сортировочного комплекса на запрещающий красный сигнал светофора.

В это время в бункере находился дробильщик и очищал налипшую руду. Потерпевший скончался на месте происшествия от механической асфиксии – от сдавления органов груди и живота.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 Уголовного кодекса РФ, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Решается вопрос о назначении судебного заседания», - прокомментировали в райсуде.