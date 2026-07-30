В Бурятии на лечение в Аршан доставляли «мертвые души»

В Бурятии завели уголовное дело о мошенничестве на директора транспортного предприятия, которое довозит людей до курорта в поселке Аршан Тункинского района.

С перевозчиком заключили государственный контракт на 596 тысяч рублей. Компания была обязана доставить граждан и их сопровождающих до Аршана, а потом обратно в Улан-Удэ. По закону людей, которые получили путевки на санаторно-курортное лечение, должны обеспечить бесплатным проездом.

Однако прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила, что директор предприятия предоставил реестр проездных документов и акты выполненных работ, не соответствующие действительности. В них включили тех, кому услуга по перевозке к месту санаторно-курортного лечения фактически не предоставлялась. На основании фиктивных документов перевозчик получил 115 тысяч рублей.

«По постановлению прокурора района в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры района», - прокомментировали в надзорном ведомстве.