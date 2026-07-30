Общество 30.07.2026 в 11:08

В Бурятии начали выпускать препарат для ранней диагностики рака головного мозга

Его изготавливают в Центре ядерной медицины
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Текст: Карина Перова
В Бурятии начали выпускать препарат для ранней диагностики рака головного мозга
Фото: предоставлено Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики

В Центре ядерной медицины в Улан-Удэ начали диагностировать рак головного мозга на ранней стадии с помощью ПЭТ/КТ-исследований и собственного радиофармпрепарата 18F-FET (фторэтилтирозин). Процедура доступна бесплатно по полису ОМС. Первыми пациентами стали жители Забайкальского края, Иркутской и Амурской областей, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

По словам гендиректора ЦЯМУ Кирилла Архипова, ПЭТ/КТ – универсальный инструмент: он позволяет находить опухоли на ранних стадиях, повышает успешность лечения и заметно улучшает прогноз для пациента. 18F-FET – это меченая 18F аминокислота (Фторэтилтирозин), «золотой стандарт» для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга (глиом).

«В отличие от стандартной глюкозы 18F-ФДГ, которая активно поглощается веществом мозга и «слепит» врача, фторэтилтирозин проникает через гематоэнцефалический барьер и накапливается исключительно в быстроделящихся опухолевых клетках. Препарат позволяет нейрохирургам и радиологам с высокой точностью определить истинные границы опухоли, отличить продолженный рост опухоли от радиационного некроза после лучевой терапии, а также правильно спланировать биопсию и объем операции», — прокомментировал Кирилл Архипов.

Он отметил, что обычное МРТ с контрастом и ПЭТ с глюкозой часто дают ложноположительные результаты после лучевой терапии головного мозга, из-за чего врачи не могут понять – это рубцовая ткань, или прогрессирующая опухоль. Применение 18F-FET решает эту фундаментальную проблему.

«Когда мы начинали создание Центра ядерной медицины в Улан-Удэ, то ставили перед собой задачу – люди должны получать самую современную и качественную помощь дома. Сегодня Центр помогает уже не только жителям Бурятии, но и пациентам со многих регионов России и из Монголии. Запуск собственного производства нового радиофармпрепарата и возможность бесплатно по ОМС проводить диагностику опухолей головного мозга – ещё один большой шаг вперёд. Это современная медицина, которая реально спасает жизни», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

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центр ядерной медицины фторэтилтирозин радиофармпрепарат

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