В нацпарк Бурятии вернулся редкий крылатый хищник

28 июля научный сотрудник Тункинского национального парка Бурятии увидел в Кыренском инспекторском лесничестве редчайшего орлана-долгохвоста. Эта хищная птица, занесенная в Красную книгу России, находится под угрозой исчезновения.

- Прошлогоднее появление долгохвоста вблизи села Харбяты, впервые за 35 лет, вызвало настоящий ажиотаж среди орнитологов. И вот, птица вновь решила посетить национальный парк. Для нас это так важно, потому что популяция орлана-долгохвоста насчитывает всего 1-2,5 тысячи взрослых особей и, к сожалению, продолжает сокращаться. Мы редко встречаемся с этим видом, а после 80-х годов прошлого века встречи с ним в южных регионах России практически прекратились, - рассказали в Тункинском нацпарке.

Орлан-долгохвост является представителем отряда соколообразных, семейства ястребиных, поражает своими размерами, Размах его крыльев превышает два метра. Имеет тёмно-бурое тело и крылья, охристо-беловатую голову, охристые горло и шею. А его козырь – закруглённый белый хвост с характерной широкой тёмной поперечной полосой у вершины. Молодые птицы выглядят иначе – они полностью тёмные, без полосы на хвосте.

Орлан-долгохвост предпочитает места обитания вблизи крупных, богатых рыбой водоёмов. Рыба – основа его рациона, но он также не брезгует охотой на водоплавающих птиц и грызунов, а иногда и падалью.

Фото: А.Щуклиной, А. Большакова, Тункинский нацпарк