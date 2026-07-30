Жителей Бурятии начало топить после засыпки канавы

В Гусиноозерске жители дома № 22 по улице Рабочей бьют тревогу: их двор и огород затопило после того, как рабочие засыпали канаву, через которую раньше уходила вода. Об этом сообщили в местном паблике.

Теперь воде некуда стекать, она уже подходит к сеням. По словам горожан, через этот участок и раньше проходили большие потоки, а сейчас ситуация только ухудшилась.

Люди своими силами пытаются отвести воду и просят ответственные службы обратить внимание на проблему и восстановить водоотвод.

«Если канава была нужна, чтобы вода уходила, почему её засыпали и не сделали новый отвод?», - поинтересовались жители.