В Бурятии создадут временные полицейские пункты для защиты туристов от воров

Полиция Бурятии просит граждан не пить во время отдыха, потому что в таком состоянии они становятся легкой добычей воришек. МВД республики пришлось усилить охрану популярных мест отдыха республики из-за большого количества краж.

С начала летнего сезона в курортных зонах зарегистрировано 11 преступлений. Десять из них составляют кражи имущества, 6 из которых – на озере Щучье. Практически все они совершались ночью в выходные дни на побережьях водоёмов и туристических базах. Чаще всего пропадали телефоны, а все потерпевшие были пьяны.

В целях охраны общественного порядка и своевременного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях созданы временные пункты полиции на оз. Щучье, с. Максимиха и п. Монахово, Горячинске и на территории природного парка «Шумак». Кроме того, охрана общественного порядка осуществляется в местности Вышка и в п. Аршан, «Хакусы» и «Слюдянские озера» Северо-Байкальского района.

Полиция Бурятии призывает жителей и гостей республики, планирующих свой отдых в курортных местах, закрывать автомобили, окна и двери комнат гостевых домов, не злоупотреблять спиртным, в том числе с малознакомыми лицами, и ни в коем случае не оставлять имущество без присмотра. Забытые на берегу кошельки, телефоны и украшения становятся легкой добычей для злоумышленников. Также необходимо контролировать досуг детей, заранее объяснив им правила безопасного поведения в местах отдыха и на водоёмах.

Фото: Номер один